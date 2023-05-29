https://sputnikarabic.ae/20230529/إسرائيل-والمغرب-توقعان-اتفاقية-جديدة-بشأن-مجالات-النقل-بين-البلدين-1077554082.html
إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية جديدة بشأن مجالات النقل بين البلدين
إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية جديدة بشأن مجالات النقل بين البلدين
أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، "توقيع اتفاقية مع نظيرها المغربي محمد عبد الجالي، لإنشاء فرق مشتركة في مجالات النقل بين البلدين". 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T15:38+0000
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وقالت ريغيف، عبر حسابها على تويتر، إنها "على يقين من أن البلدين سينقلان العلاقات في الشرق الأوسط إلى آفاق جديدة"، واصفة الاجتماع بـ"الودي والمهني".وأعربت عن "أملها أن تستقبل وزير النقل المغربي قريبا في زيارته الأولى إلى إسرائيل"، مؤكدة أن البلدين سيواصلان القيام بتعزيز العلاقات وسينجحان في ذلك.وكان مجلس النواب المغربي أعلن عن "تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية".وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن مجلس النواب نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها"، مؤكدةً أن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية".وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.
https://sputnikarabic.ae/20230529/وزيرة-إسرائيلية-لدى-وصولها-إلى-المغرب-سأضيء-شمعة-على-قبر-جدي-الراحل-1077544503.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية جديدة بشأن مجالات النقل بين البلدين
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أعلنت وزيرة النقل الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الإثنين، "توقيع اتفاقية مع نظيرها المغربي محمد عبد الجالي، لإنشاء فرق مشتركة في مجالات النقل بين البلدين".
وقالت ريغيف، عبر حسابها على تويتر، إنها "على يقين من أن البلدين سينقلان العلاقات في الشرق الأوسط إلى آفاق جديدة"، واصفة الاجتماع بـ"الودي والمهني".
وأعربت عن "أملها أن تستقبل وزير النقل المغربي قريبا في زيارته الأولى إلى إسرائيل"، مؤكدة أن البلدين سيواصلان القيام بتعزيز العلاقات وسينجحان في ذلك.
وكان مجلس النواب المغربي أعلن عن "تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية
المغربية الإسرائيلية".
وأفادت وسائل إعلام مغربية
بأن مجلس النواب نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، دون ذكر تاريخ تأسيسها"، مؤكدةً أن المجموعة "يترأسها البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لكتلة حزب الاتحاد الدستوري النيابية".
وضمت المجموعة في عضويتها ممثلين عن مختلف الكتل النيابية، باستثناء كتلة "التجمع الوطني للأحرار" قائد الائتلاف الحكومي، وكتلة "العدالة والتنمية" المعارضة.
يشار إلى أنه جرى توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل
، منذ الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما أواخر 2020، والتي تم قطعها إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000.