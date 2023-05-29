https://sputnikarabic.ae/20230529/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يتوجه-إلى-طهران-لبحث-تأمين-الحدود-بين-البلدين-1077531898.html
مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى طهران لبحث تأمين الحدود بين البلدين
مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى طهران لبحث تأمين الحدود بين البلدين
توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T07:17+0000
2023-05-29T07:17+0000
2023-05-29T07:17+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" بيانا أصدره مكتب الأعرجي أوضح فيه أن "مستشار الأمن القومي يتوجه إلى طهران على رأس وفد أمني، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران".وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني، "الحكومة العراقية من إعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في حديث مع وكالة "تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".وأضاف باكبور: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية".ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في الآونة الأخيرة، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين في حماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أخبار معركة الغوطة الشرقية, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الشرق الأوسط, أخبار معركة الغوطة الشرقية, الأخبار
مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى طهران لبحث تأمين الحدود بين البلدين
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توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
"واع" بيانا أصدره مكتب الأعرجي أوضح فيه أن "مستشار الأمن القومي يتوجه إلى طهران على رأس وفد أمني، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران".
وفي وقت سابق، هدد الحرس الثوري الإيراني، "الحكومة العراقية من إعادة استهداف مواقع الجماعات المسلحة في إقليم كردستان العراق لو لم تلتزم بنزع سلاح هذه الجماعات".
وقال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في حديث مع وكالة
"تسنيم" الإيرانية، إنه "تم الاتفاق مع الحكومة العراقية وتعهدت بالقضاء على الجماعات الإرهابية ونزع سلاحها وطردها من العراق".
وأضاف باكبور: "نحن ننتظر أن تفي الحكومة العراقية بالتزاماتها وأعطيناها فرصة وإذا لم يحدث شيء فإن هجمات الحرس الثوري الإيراني على تلك المواقع ستستمر"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "الأمن جيد ومستقر في جميع أنحاء البلاد، وخاصة المناطق الحدودية".
ووقع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، في الآونة الأخيرة، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين
في حماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية" في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر، إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.