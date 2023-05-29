https://sputnikarabic.ae/20230529/وزير-الطاقة-اللبناني-ساعات-التغذية-بالتيار-الكهربائي-تزداد-بعد-وصول-الفيول-العراقي-1077550442.html

وزير الطاقة اللبناني: ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تزداد بعد وصول الفيول العراقي

وزير الطاقة اللبناني: ساعات التغذية بالتيار الكهربائي تزداد بعد وصول الفيول العراقي

أعلن وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، أن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي سترتفع في جميع أنحاء البلاد، عند وصول الفيول العراقي. 29.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-29T13:45+0000

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ووفقا لتصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، قال فياض عقب لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي: "عند وصول الكميات الإضافية من الفيول العراقي التي نبادلها بالغاز أويل، فإن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي سترتفع".وحدد وزير الطاقة اللبناني، الزيادة بـ 3 ساعات إضافية، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تأمين احتياجات أشهر الصيف.وقال: "نعمل لزيادة الكمية من 80 ألف طن شهريا، إلى 160 ألف طن بالنسبة لأشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، مما يؤدي الى مضاعفة ساعات التغذية، إضافة الى الكهرباء المؤمنة بواسطة شراء الفيول عبر مصرف لبنان ضمن آلية سلفة الخزينة، مما يؤدي الى زيادة 3 ساعات إضافية ايضا من الكهرباء، ولكن علينا انتظار كمية الفيول من العراق".يشار إلى أن لبنان يعاني عددا من الأزمات السياسية، أهمها حالة الشغور الرئاسي التي تولدت منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في الـ21 من اكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، 2022، وعدم قدرة البرلمان على انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة جلسة، وهو ما انعكس على العديد من الملفات الاقتصادية، التي تمس حياة المواطن اللبناني.ويعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضررا جراء الأزمة الاقتصادية في لبنان، وتحاول الحكومة التغلب على ذلك عبر أساليب مختلفة منها استيراد النفط العراقي، حتى أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صرح قائلا: "لولا النفط العراقي لما كان يوجد في لبنان ولا دقيقة كهرباء، وهو الذي أدى إلى إبقاء الكهرباء في المؤسسات العامة وعلى رأسها مرفأ بيروت ومطار بيروت الدولي".طالع أيضا: العراق: ملتزمون بحصة لبنان من الوقود

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