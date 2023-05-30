https://sputnikarabic.ae/20230530/أردوغان-يؤكد-عمله-على-الاستقرار-في-تركيا-والمنطقة-1077583905.html

أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة

أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على الاستقرار في بلاده ودول المنطقة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-30T12:44+0000

2023-05-30T12:44+0000

2023-05-30T12:44+0000

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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التركي، أن هدف بلاده إنشاء حزام من الأمن والسلام في محيط تركيا بدءا من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن منطقة القوقاز إلى الشرق الأوسط وحتى شمال أفريقيا.وشدد أردوغان على أنه سيتخذ كل الخطوات للحد من التضخم في تركيا وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن استمراره في الحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة أيضا.وأكد الرئيس التركي أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد، مضيفا أن الناخبين الأتراك طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في البلاد، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.وقال أردوغان:ولفت الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وأنه يجب عليها تنظيم صفوفها وخططها من جديد من أجل دخول المرحلة الديمقراطية المقبلة، مشيرا إلى أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.وشدد الرئيس التركي، سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. ودعا الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأكد أردوغان: "لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا". مشيرا إلى أنه "بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق".ولفت الرئيس التركي إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته. مشيرا إلى أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي، موضحا مواصلة النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يدعو-الأتراك-إلى-الوحدة-والتضامن-ويؤكد-على-بناء-اقتصاد-قوي-1077527645.html

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العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان