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https://sputnikarabic.ae/20230530/أردوغان-يؤكد-عمله-على-الاستقرار-في-تركيا-والمنطقة-1077583905.html
أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة
أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على الاستقرار في بلاده ودول المنطقة. 30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T12:44+0000
2023-05-30T12:44+0000
العالم
الأخبار
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التركي، أن هدف بلاده إنشاء حزام من الأمن والسلام في محيط تركيا بدءا من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن منطقة القوقاز إلى الشرق الأوسط وحتى شمال أفريقيا.وشدد أردوغان على أنه سيتخذ كل الخطوات للحد من التضخم في تركيا وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن استمراره في الحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة أيضا.وأكد الرئيس التركي أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد، مضيفا أن الناخبين الأتراك طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في البلاد، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.وقال أردوغان:ولفت الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وأنه يجب عليها تنظيم صفوفها وخططها من جديد من أجل دخول المرحلة الديمقراطية المقبلة، مشيرا إلى أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.وشدد الرئيس التركي، سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. ودعا الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.وأكد أردوغان: "لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا". مشيرا إلى أنه "بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق".ولفت الرئيس التركي إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته. مشيرا إلى أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي، موضحا مواصلة النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-يدعو-الأتراك-إلى-الوحدة-والتضامن-ويؤكد-على-بناء-اقتصاد-قوي-1077527645.html
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العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان
العالم, الأخبار, أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان

أردوغان يؤكد عمله على الاستقرار في تركيا والمنطقة

12:44 GMT 30.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل على الاستقرار في بلاده ودول المنطقة.
ونقلت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الرئيس التركي، أن هدف بلاده إنشاء حزام من الأمن والسلام في محيط تركيا بدءا من أوروبا إلى البحر الأسود، ومن منطقة القوقاز إلى الشرق الأوسط وحتى شمال أفريقيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان يدعو الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" ويؤكد على بناء اقتصاد قوي
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وشدد أردوغان على أنه سيتخذ كل الخطوات للحد من التضخم في تركيا وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن استمراره في الحكم سيعني المساهمة في نشر الاستقرار في بلاده، وفي المنطقة أيضا.
وأكد الرئيس التركي أن بلاده عاشت عرسا انتخابيا حقيقيا خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بعد أيام من فوزه بولاية جديدة لرئاسة البلاد، مضيفا أن الناخبين الأتراك طالبوا باستمرار النمو والاستقرار في البلاد، ولهذا انتصرت الإرادة الشعبية في الانتخابات.
وقال أردوغان:
اليوم علينا أن نتحدث عما هو جديد، وألا نتعلق بالماضي، هذه الفترة مهمة جدا في بلادنا، وعلى الأحزاب أن تفهم أن صناديق الاقتراع هي التي تحدد الديمقراطية في البلاد.
ولفت الرئيس التركي إلى أن المعارضة التركية "ضعيفة"، وأنه يجب عليها تنظيم صفوفها وخططها من جديد من أجل دخول المرحلة الديمقراطية المقبلة، مشيرا إلى أن حكومته مستمرة في جهودها لإعادة ما دمرته الزلازل القاتلة التي وقعت في السادس من شهر فبراير/شباط الماضي.
وشدد الرئيس التركي، سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية. ودعا الأتراك إلى "الوحدة والتضامن" بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأكد أردوغان: "لا يمكن لأحد أن يتدخل بالسياسة الداخلية لبلادنا". مشيرا إلى أنه "بالاستقرار في تركيا سنواصل الطريق".
ولفت الرئيس التركي إلى أن العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم بشكل آمن جزء مهم من سياسته. مشيرا إلى أنه سيقوم بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي، موضحا مواصلة النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا.
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