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انفجارات تدوي في المنطقة.. إسرائيل تجري تدريبات بحرية قرب لبنان
انفجارات تدوي في المنطقة.. إسرائيل تجري تدريبات بحرية قرب لبنان
أعلنت إسرائيل إجراء مناورة بحرية، مساء اليوم الأربعاء، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T13:07+0000
2023-05-31T13:07+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.وأضاف: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية، على الحدود اللبنانية السورية، وفق ما أفاد به مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أبو كفاح غازي، لـ"سبوتنيك".ويتزامن ذلك مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-تعلن-مقتل-5-من-عناصرها-في-غارة-إسرائيلية---عاجل-1077605858.html
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الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي

انفجارات تدوي في المنطقة.. إسرائيل تجري تدريبات بحرية قرب لبنان

13:07 GMT 31.05.2023
© Twitter.comالبحرية الإسرائيلية
البحرية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Twitter.com
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أعلنت إسرائيل إجراء مناورة بحرية، مساء اليوم الأربعاء، قرب الحدود مع لبنان، وأن أصداء انفجارات ستدوي في المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "ستجري مساء اليوم مناورة عسكرية في المنطقة البحرية شمال البلاد، ستطلق خلالها قنابل ضوئية وتسمع أصداء انفجارات في منطقة كيبوتس روش هنيكرا وموشاف ليمان"، على الحدود اللبنانية.
وأضاف: "تم التخطيط للتمرين كجزء من خطة التدريب لعام 2023".
غارة جوية إسرائيلية على الجولان السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية
08:47 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مقتل 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية، على الحدود اللبنانية السورية، وفق ما أفاد به مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أبو كفاح غازي، لـ"سبوتنيك".
ويتزامن ذلك مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية تحت اسم "القبضة الساحقة"، لمدة أسبوعين كاملين، ويُفترض أن تحاكي القتال المتعدد الجبهات جوا وبحرا وبرا.
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