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https://sputnikarabic.ae/20230531/زيمبابوي-تستدعي-دبلوماسية-أمريكية-وتتهمها-بالتدخل-في-الانتخابات-1077621944.html
زيمبابوي تستدعي دبلوماسية أمريكية وتتهمها بالتدخل في الانتخابات
زيمبابوي تستدعي دبلوماسية أمريكية وتتهمها بالتدخل في الانتخابات
قالت حكومة زيمبابوي إنها استدعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في زيمبابوي، بسبب منشور يحث المواطنين في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا على التسجيل للتصويت في... 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T18:32+0000
2023-05-31T18:32+0000
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وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الزيمبابوية، ليفيت موججو، إن إيلين فرينش، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في هراري، تم استدعاؤها بسبب العديد من المنشورات التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.وأضاف موججو، أنه كانت التغريدة الأبرز التي نشرتها فرينش وخاطبت فيها سكان البلد الأفريقي: "سجلوا للتصويت وتأكدوا من إيصال صوتكم".وأضاف أن فرينش التقت لدى استدعائها روفينا تشيكافا، وزيرة الخارجية الزيمبابوية بالوكالة، والتي أعربت عن قلقها "بشأن منشورات البعثة [الأمريكية] على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لزيمبابوي".وكان رئيس البلاد، إمرسون منانغاغوا، الذي يتولى منصبه منذ عام 2017، قد أعلن أن بلاده ستجري الانتخابات الرئاسية والعامة في 23 أغسطس/ آب المقبل.
https://sputnikarabic.ae/20230315/زيمبابوي-تعلن-عن-رغبتها-بالعمل-مع-روسيا-في-مجال-تعدين-الألماس-والليثيوم-1074750376.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زيمبابوي تستدعي دبلوماسية أمريكية وتتهمها بالتدخل في الانتخابات

18:32 GMT 31.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov /  / الانتقال إلى بنك الصورزيارة رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا إلى موسكو
زيارة رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا إلى موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
© Sputnik . Vitaly Belousov /
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قالت حكومة زيمبابوي إنها استدعت القائمة بأعمال السفير الأمريكي في زيمبابوي، بسبب منشور يحث المواطنين في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا على التسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية والعامة.
وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الزيمبابوية، ليفيت موججو، إن إيلين فرينش، القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في هراري، تم استدعاؤها بسبب العديد من المنشورات التي نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الشهر.
وأضاف موججو، أنه كانت التغريدة الأبرز التي نشرتها فرينش وخاطبت فيها سكان البلد الأفريقي: "سجلوا للتصويت وتأكدوا من إيصال صوتكم".
وأضاف أن فرينش التقت لدى استدعائها روفينا تشيكافا، وزيرة الخارجية الزيمبابوية بالوكالة، والتي أعربت عن قلقها "بشأن منشورات البعثة [الأمريكية] على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالانتخابات، والتي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لزيمبابوي".
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2023
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15 مارس, 05:37 GMT
وكان رئيس البلاد، إمرسون منانغاغوا، الذي يتولى منصبه منذ عام 2017، قد أعلن أن بلاده ستجري الانتخابات الرئاسية والعامة في 23 أغسطس/ آب المقبل.
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