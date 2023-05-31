https://sputnikarabic.ae/20230531/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-16-آخرون--إثر-قصف-لمزرعة-في-قرية-كارباتي-بجمهورية-لوغانسك-1077600719.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوغانسك. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T03:30+0000
2023-05-31T03:30+0000
2023-05-31T04:06+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
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ووفقًا لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تلغرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو/آيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح”. وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-40-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077598733.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
03:30 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 04:06 GMT 31.05.2023) تابعنا عبر
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوغانسك.
ووفقًا لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تلغرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو/آيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).
وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح”.
وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.