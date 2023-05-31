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مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230531/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-16-آخرون--إثر-قصف-لمزرعة-في-قرية-كارباتي-بجمهورية-لوغانسك-1077600719.html
مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك
لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوغانسك. 31.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-31T03:30+0000
2023-05-31T04:06+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تلغرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو/آيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح”. وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230530/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-40-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077598733.html
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جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

مقتل 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين إثر قصف أوكراني لمزرعة دواجن بجمهورية لوغانسك

03:30 GMT 31.05.2023 (تم التحديث: 04:06 GMT 31.05.2023)
© Sputnik . Maxim Zakharov / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ "هيمارس" لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية بصواريخ هيمارس لمستشفى المقاطعة في نوفويدار في جمهورية لوغانسك الشعبية، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 16 آخرون نتيجة لقصف أوكراني على مزرعة دواجن في قرية كارباتي، بجمهورية لوغانسك.
ووفقًا لممثلية جمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق عبر قناة تلغرام: "في الليلة التي تلت 31 مايو/آيار 2023، قامت القوات المسلحة الأوكرانية بقصف مزرعة دواجن في قرية كارباتي (منطقة بيريفالسكي، جمهورية لوغانسك الشعبية).
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 40 مرة خلال اليوم الماضي
أمس, 23:29 GMT
وأضاف البيان أنه وفقًا للمعلومات المبدئية، لقى أربعة من البنائين حتفهم وأصيب 16 شخصًا بجروح”.
وأشار البيان إلى أن مبنى مزرعة الدواجن تعرض لأضرار نتيجة الهجوم، لافتا إلى أنه يتم تحديد معلومات إضافية عن الحادثة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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