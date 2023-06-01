https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-تنشر-التسلسل-الزمني-بالتفصيل-لمحاولات-الإرهابيين-اقتحام-شيبيكينو-1077648730.html

الدفاع الروسية تنشر التسلسل الزمني بالتفصيل لمحاولات الإرهابيين اقتحام شيبيكينو

الدفاع الروسية تنشر التسلسل الزمني بالتفصيل لمحاولات الإرهابيين اقتحام شيبيكينو

نشرت وزارة الدفاع الروسية تسلسلًا زمنيًا مفصلًا للهجوم الإرهابي الأوكراني في محاولة التسلل إلى شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود. 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T13:46+0000

2023-06-01T13:46+0000

2023-06-01T13:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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في ليلة 31 مايو/أيار إلى 1 يونيو/حزيران، بدأ مسلحون أوكرانيون قصفًا مدفعيًا مكثفًا على نقطة تفتيش السيارات الدولية شيبيكينو على الحدود بين روسيا وأوكرانيا. كما استهدفوا المناطق السكنية في نوفايا تافولجانكا.واستمر القصف قرابة الساعة. بعد ذلك، في 1 يونيو في الساعة 3:57، حاول العدو الهجوم باتجاه حاجز شيبيكينو الدولي للسيارات. وقامت بالهجوم مجموعة مؤلفة من 30 مسلحا وثلاث عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.ألحقت مدفعية المنطقة العسكرية الغربية هزيمة نارية بقوات العدو. دمرت هذه الضربات عربة قتال مصفحة للعدو، بالإضافة إلى القضاء على ما يصل إلى عشرة مسلحين. تراجع العدو باتجاه قرية بليتينيفكا.حاولت مجموعة أخرى مؤلفة من 15 مسلحًا عبور الحدود على طول الضفة اليسرى لنهر سيفرسكي دونيتس في اتجاه جاتيشيفو ونوفايا تافولجانكا. لقد عانى الإرهابيون من إخفاق تام، حيث تم تفجيرهم في حقل ألغام. تم القضاء على الباقين باستخدام المدفعية الروسية.تقدمت مجموعة أخرى من الإرهابيين الأوكرانيين، تتكون من 20 مسلحًا وعربتي قتال مدرّعتين، على طول الضفة اليمنى لنهر سيفرسكي دونيتس باتجاه نوفايا تافولجانكا. وأعقب ذلك معركة إطلاق نار. وتفرق العدو ودفع ثمن ذلك حياة ثمانية مسلحين وعربة قتال مصفحة.في الساعة 4:45، عززت المجموعة المدرعة الروسية الوحدات التي تغطي حدود الدولة.في الساعة 04:57، دخلت مروحيات روسية المعركة - قام طيران الجيش الروس بغارتين على احتياطيات العدو على أراضي أوكرانيا في مناطق أوغورتسوفو وجاتيش.في الفترة من 06.05 إلى 06.45، كثف الإرهابيون الأوكرانيون جهودهم، محاولين مرة أخرى اقتحام أراضي روسيا، من مناطق بليتنيفكا وفولتشانسك. وشارك في ذلك ما يصل إلى 70 مسلحًا وخمس دبابات وأربع مركبات قتالية مدرعة وسبع شاحنات صغيرة وشاحنة كاماز.واستخدم الجيش الروسي ورقة رابحة أخرى، حيث وجهت ضربات للعدو من 06.10 إلى 06.50 بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ومن قوات الصواريخ، بالإضافة إلى مدفعية المنطقة العسكرية الغربية. انسحب الإرهابيون في اتجاه جيفوتنيو، بعد أن خسروا 12 مسلحًا ومدرعتين قتاليتين وشاحنة بيك آب.من 07.00 إلى 09.50 تم ضرب الإرهابيين الأوكرانيين المنسحبين واحتياطياتهم باستخدام طيران الجيش التابع لقوات الفضاء الروسية. ونُفذت الضربات على أهداف في مناطق أوغورتسيفو وبليتينيفكا وستاريتسا وفولشانسك.في المجموع، خلال القتال على الحدود الأوكرانية، تم القضاء على أكثر من خمسين إرهابيًا أوكرانيًا وأربع مركبات قتالية مدرعة للعدو وراجمة غراد وشاحنة صغيرة واحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230601/بيسكوف-قصف-القوات-الأوكرانية-مقاطعة-بيلغورود-لن-يؤثر-على-مسار-العملية-الخاصة-1077645013.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/الدفاع-الروسية-حول-محاولة-كييف-تنفيذ-هجوم-إرهابي-في-شيبيكينو-تم-إحباط-عملية-انتهاك-الحدود-عاجل-1077637889.html

https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-شيبيكينو-في-مقاطعة-بيلغورود-فيديو-1077637636.html

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