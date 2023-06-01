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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230601/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-وفلاديميروفكا-بـ-29-قذيفة-عيار-الناتو-1077624500.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة عيار الناتو
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة عيار الناتو
ذكرت ممثلية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق العسكري، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت خلال بضع ساعات بإطلاق 29 قذيفة عيار الناتو على دونيتسك... 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T00:10+0000
2023-06-01T00:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الممثلية في منشور على قناة تلغرام: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه ... الساعة 18:45 في نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي وكييفسكي): تم إطلاق سبع قذائف بقياس 155 ملم".وأشارت الممثلية إلى أن منطقة بتروفسكي في المدينة تعرضت أيضًا للهجوم في الساعة 22:40 و23:00 و01:25، حيث تم إطلاق 16 قذيفة عليها.وأثناء القصف على فلاديميروفكا في الساعة 7:25 مساءً بتوقيت كييف، استخدمت ست قذائف.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230531/إصابة-شخصين-في-قصف-أوكراني-بمنطقة-بيلغورود-الروسية--1077624179.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك وفلاديميروفكا بـ 29 قذيفة عيار الناتو

00:10 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 00:14 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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ذكرت ممثلية دونيتسك الشعبية في مركز الرصد والتنسيق العسكري، صباح اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قامت خلال بضع ساعات بإطلاق 29 قذيفة عيار الناتو على دونيتسك وفلاديميروفكا.
وقالت الممثلية في منشور على قناة تلغرام: "تم تسجيل قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه ... الساعة 18:45 في نيتايلوفو - مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي وكييفسكي): تم إطلاق سبع قذائف بقياس 155 ملم".
إجلاء مدنيين من منطقة كوبيانسك وبالاكليا، منطقة خاركوف، في ازدحام مروري بطول عدة كيلومترات أمام الحدود الروسية بالقرب من نقطة تفتيش لوغاتشيفكا (منطقة بيلغورود). - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصابة شخصين في قصف أوكراني بمنطقة بيلغورود الروسية
أمس, 23:29 GMT
وأشارت الممثلية إلى أن منطقة بتروفسكي في المدينة تعرضت أيضًا للهجوم في الساعة 22:40 و23:00 و01:25، حيث تم إطلاق 16 قذيفة عليها.
وأثناء القصف على فلاديميروفكا في الساعة 7:25 مساءً بتوقيت كييف، استخدمت ست قذائف.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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