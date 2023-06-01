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https://sputnikarabic.ae/20230601/تقرير-جديد-يكشف-أغلى-30-فريقا-لكرة-القدم-في-العالم-1077648311.html
تقرير جديد يكشف أغلى 30 فريقا لكرة القدم في العالم
تقرير جديد يكشف أغلى 30 فريقا لكرة القدم في العالم
كشف تقرير أمريكي جديد النقاب، اليوم الخميس، عن قائمة لأكثر الأندية قيمة سوقيًا في عام 2023. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T13:29+0000
2023-06-01T13:29+0000
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ونشرت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا مطولا حول أغلى 30 فريقا لكرة القدم حول العالم، والذي يأتي ريال مدريد الإسباني على رأس قائمته بـ6.07 مليارات دولار أمريكي.وأكدت المجلة المتخصصة في تقدير ثروات الأفراد ومراقبة الشركات المالية حول العالم، أن متوسط قيمة أعلى 20 فريقا حول العالم قد ارتفعت بنسبة 14% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.وأشارت إلى أن متوسط قيمة الأندية الأعلى بلغ قيمته 2.89 مليار دولار، بزيادة عن العام السابق الذي كانت قيمتها نحو 2.53 مليار، منوهًا إلى أن الفريق الملكي يتصدر تلك القائمة كأكثر الأندية قيمة سوقية في العالم، حيث بلغت قيمته نحو 6.07 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنسبة 19% عن العام الماضي.ويأتي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المرتبة الثانية بقيمة تسويقية تبلغ 6 مليارات دولار، وهي القيمة التي ارتفعت بنسبة 30%، في وقت يحل في المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني بقيمة 5.51 مليارات دولار.وأشار الموقع الأمريكي "فوربس" في تقريره إلى أن أكثر الفائزين في القائمة لهذا العام هو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد أن تم بيعه لصندوق الاستثمار السعودي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 51% عن العام الماضي، بعد وصول قيمته الحالية إلى 794 مليون دولار.وقائمة الأندية الـ10 الأكثر قيمة سوقية حول العالم للعام 2023، كالتالي:1- ريال مدريد (6.07 مليارات دولار).2- مانشستر يونايتد (6 مليارات).3- برشلونة (5.51 مليارات).4- ليفربول (5.29 مليارات).5- مانشستر سيتي (4.99 مليارات).6- بايرن ميونخ (4.86 مليارات).7- باريس سان جيرمان (4.21 مليارات).8- تشيلسي (3.1 مليارات).9- توتنهام هوتسبير (2.8 مليار).10- أرسنال (2.26 مليار).
https://sputnikarabic.ae/20230522/لحظة-انهيار-لاعب-ريال-مدريد-عقب-هتافات-عنصرية-والرئيس-البرازيلي-يدعمه-1077299722.html
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أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, نادي برشلونة, نادي باريس سان جيرمان, نادي توتنهام, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, ليفربول, نادي برشلونة, نادي باريس سان جيرمان, نادي توتنهام, منوعات

تقرير جديد يكشف أغلى 30 فريقا لكرة القدم في العالم

13:29 GMT 01.06.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANASريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANAS
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كشف تقرير أمريكي جديد النقاب، اليوم الخميس، عن قائمة لأكثر الأندية قيمة سوقيًا في عام 2023.
ونشرت مجلة فوربس الأمريكية، اليوم الخميس، تقريرا مطولا حول أغلى 30 فريقا لكرة القدم حول العالم، والذي يأتي ريال مدريد الإسباني على رأس قائمته بـ6.07 مليارات دولار أمريكي.
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وأكدت المجلة المتخصصة في تقدير ثروات الأفراد ومراقبة الشركات المالية حول العالم، أن متوسط قيمة أعلى 20 فريقا حول العالم قد ارتفعت بنسبة 14% هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وأشارت إلى أن متوسط قيمة الأندية الأعلى بلغ قيمته 2.89 مليار دولار، بزيادة عن العام السابق الذي كانت قيمتها نحو 2.53 مليار، منوهًا إلى أن الفريق الملكي يتصدر تلك القائمة كأكثر الأندية قيمة سوقية في العالم، حيث بلغت قيمته نحو 6.07 مليارات دولار، بزيادة تقدر بنسبة 19% عن العام الماضي.
ويأتي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في المرتبة الثانية بقيمة تسويقية تبلغ 6 مليارات دولار، وهي القيمة التي ارتفعت بنسبة 30%، في وقت يحل في المركز الثالث فريق برشلونة الإسباني بقيمة 5.51 مليارات دولار.
وأشار الموقع الأمريكي "فوربس" في تقريره إلى أن أكثر الفائزين في القائمة لهذا العام هو نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بعد أن تم بيعه لصندوق الاستثمار السعودي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 51% عن العام الماضي، بعد وصول قيمته الحالية إلى 794 مليون دولار.
وقائمة الأندية الـ10 الأكثر قيمة سوقية حول العالم للعام 2023، كالتالي:
1- ريال مدريد (6.07 مليارات دولار).
2- مانشستر يونايتد (6 مليارات).
3- برشلونة (5.51 مليارات).
4- ليفربول (5.29 مليارات).
5- مانشستر سيتي (4.99 مليارات).
6- بايرن ميونخ (4.86 مليارات).
7- باريس سان جيرمان (4.21 مليارات).
8- تشيلسي (3.1 مليارات).
9- توتنهام هوتسبير (2.8 مليار).
10- أرسنال (2.26 مليار).
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