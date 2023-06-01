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لوكاشينكو: الغرب يحضر لـ"تغيير السلطة بالقوة" في بيلاروسيا - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230601/لوكاشينكو-الغرب-يحضر-لـتغيير-السلطة-بالقوة-في-بيلاروسيا---عاجل-1077636969.html
لوكاشينكو: الغرب يحضر لـ"تغيير السلطة بالقوة" في بيلاروسيا - عاجل
لوكاشينكو: الغرب يحضر لـ"تغيير السلطة بالقوة" في بيلاروسيا - عاجل
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن "الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروسيا"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك. 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T09:36+0000
2023-06-01T09:38+0000
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ألكسندر لوكاشينكو
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وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيف للإطاحة بالحكومة في بيلاروسيا"، مضيفا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".واتهم لوكاشينكو، "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها لمينسك"، حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية.وتابع: "توفر ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا للأسف، ساحة تدريب للجماعات المسلحة وتحاول خلق خلايا متطرفة كامنة في بلادنا"، مشيرا أن بلاده لديها أدلة جديدة على ذلك.
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أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, ألكسندر لوكاشينكو
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, ألكسندر لوكاشينكو

لوكاشينكو: الغرب يحضر لـ"تغيير السلطة بالقوة" في بيلاروسيا - عاجل

09:36 GMT 01.06.2023 (تم التحديث: 09:38 GMT 01.06.2023)
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أن "الغرب يعد سيناريو لتغيير السلطة بالقوة في بيلاروسيا"، مؤكدا أن بلاده لن تسمح بذلك.
وقال لوكاشينكو، أثناء لقائه مع المشاركين في الاجتماع 52 لمجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة في رابطة الدول المستقلة في مينسك، إن "الغرب يدبر سيناريو عنيف للإطاحة بالحكومة في بيلاروسيا"، مضيفا: "نحن نرى هذا، ولن نسمح بحدوث ذلك".
واتهم لوكاشينكو، "الغرب بتدريب جماعات مسلحة في ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا لإرسالها لمينسك"، حسب وكالة "بيلتا" البيلاروسية الحكومية.
وتابع: "توفر ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا للأسف، ساحة تدريب للجماعات المسلحة وتحاول خلق خلايا متطرفة كامنة في بلادنا"، مشيرا أن بلاده لديها أدلة جديدة على ذلك.
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