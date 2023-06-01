https://sputnikarabic.ae/20230601/محلل-سياسي-لـسبوتنيك-المستقبل-السياسي-للدعم-السريع-انتهى-مع-بدء-الصراع-في-السودان-1077658864.html

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": المستقبل السياسي للدعم السريع انتهى مع بدء الصراع في السودان

محلل سياسي لـ"سبوتنيك": المستقبل السياسي للدعم السريع انتهى مع بدء الصراع في السودان

أكد عثمان ميرغني، الكاتب والمحلل السياسي السوداني، على استحالة مشاركة الدعم السريع في المشهد السياسي بعد أي تسوية مقبلة، لكن يمكن التفاوض على الوضع الاقتصادي... 01.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-01T19:33+0000

2023-06-01T19:33+0000

2023-06-01T19:33+0000

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وقال في اتصال مع"سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن هناك صعوبة في مشاركة الجيش للدعم السريع في أي عملية سياسية مقبلة وقد يكون مستحيلا.وتابع ميرغني: "الدعم السريع الآن لم يعد جزءا من مؤسسات الدولة كما كان في السابق سواء سياسيا أو عسكريا، فقبل الحرب كان يحظى قائد الدعم السريع بوضع سياسي متمثل في النائب الأول لرئيس مجلس السيادة ومنصب عسكري رسمي، كل هذا انهار بفعل الحرب".وأشار ميرغني، أن "الذي سوف يتبقى للدعم السريع بعد انتهاء الحرب بأي من السيناريوهات هو الوضع الاقتصادي فقط، لأن الدعم السريع يملك إمبراطورية اقتصادية ضخمة، وهى التي يمكن أن تكون محل النقاش أو أن تكون بعد ذلك هى المساومة التي قد تؤدي للتسوية".وكان الجيش السوداني قد أعلن، أمس الأربعاء، تعليق مشاركته في المحادثات مع قوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية، متهمًا الدعم السريع بعدم الالتزام ببنود الاتفاق، والاستمرار في خرق هدنة وقف إطلاق النار.من جهته، أكد مصدر في قوات الدعم السريع، أن إشارة قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، إلى استخدام "القوة المميتة" تأتي في إطار تعليق التفاوض.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الاثنين 22 أيار/ مايو، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.

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