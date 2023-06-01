https://sputnikarabic.ae/20230601/واشنطن-تحدد-شرطا-لاستئناف-الوساطة-بين-طرفي-الصراع-في-السودان-1077628796.html
واشنطن تحدد شرطا لاستئناف الوساطة بين طرفي الصراع في السودان
واشنطن تحدد شرطا لاستئناف الوساطة بين طرفي الصراع في السودان
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها "ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين طرفي الصراع في السودان شرط أن يكونوا جديين في مسألة الهدنة". 01.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-01T07:25+0000
2023-06-01T07:25+0000
2023-06-01T07:25+0000
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وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة والسعودية مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر قوات الجيش السوداني والدعم السريع بوضوح من خلال أفعالهما أنهما جديين في التزام وقف إطلاق النار"، حسب وكالة "فرانس برس".وأضاف أن "الانتهاكات الأخيرة دفعتنا بصفتنا ميسرا لمحادثات جدة إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".وعلق الجيش السوداني، أمس الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230531/الاتحاد-الأفريقي-يطرح-خارطة-طريق-لتسوية-الأزمة-في-السودان-1077609961.html
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
واشنطن تحدد شرطا لاستئناف الوساطة بين طرفي الصراع في السودان
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها "ما زالت مستعدة للقيام بوساطة بين طرفي الصراع في السودان شرط أن يكونوا جديين في مسألة الهدنة".
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الولايات المتحدة والسعودية مستعدتان لاستئناف تسهيل المحادثات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع، عندما تظهر قوات الجيش السوداني والدعم السريع بوضوح من خلال أفعالهما أنهما جديين في التزام وقف إطلاق النار"، حسب وكالة
"فرانس برس".
وأضاف أن "الانتهاكات الأخيرة دفعتنا بصفتنا ميسرا لمحادثات جدة إلى التساؤل بجدية عما إذا كانت الأطراف مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها نيابة عن الشعب السوداني".
وعلق الجيش السوداني
، أمس الأربعاء، مشاركته في المفاوضات الجارية مع قوات الدعم السريع، بوساطة أمريكية وسعودية، وفق ما صرح به مصدر عسكري رفيع لوكالة "سبوتنيك".
وتأتي خطوة الجيش السوداني بعد يومين من موافقة الطرفين على تمديد الهدنة بينهما لمدة 5 أيام.
وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين؛ في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.