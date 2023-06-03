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https://sputnikarabic.ae/20230603/السعودية-والعراق-يبحثان-التعاون-الأمني-والأكاديمي-1077710390.html
السعودية والعراق يبحثان التعاون الأمني والأكاديمي
السعودية والعراق يبحثان التعاون الأمني والأكاديمي
بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع الملحق العسكري السعودي في بغداد، العميد ناصر بن طالب السعدون، استمرار التعاون الثنائي بين... 03.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-03T18:00+0000
2023-06-03T18:00+0000
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ونقلت السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن بيان للمكتب الإعلامي لقاسم الأعرجي، أن مستشار الأمن القومي العراقي استقبل الملحق العسكري السعودي في بغداد، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية السعودية.ومن بين الملفات التي ناقشها الأعرجي والسعدون تعزيز التعاون الثنائي، ووجوب استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي، خاصة التنسيق وتبادل المعلومات والزيارات بين الأكاديميات العسكرية والأمنية بين الدولتين.وشدد المسؤول العراقي على ضرورة أهمية وتعميق العلاقة الاستراتيجية والمشتركات الأخوية مع المملكة، مشيدا "بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين لما يحمله من رسائل اطمئنان لأمن واستقرار المنطقة.وبدوره، ثمَّن العميد الركن ناصر بن طالب السعدون، الملحق العسكري السعودي في بغداد، الدور الكبير للعراق، إقليميا ودوليا، خاصة ما يتعلق منه بملف عودة العلاقات السعودية الإيرانية، معربا عن أمله بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط المزيد من التقدم والاستقرار.وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية اعتزامها مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق بنهاية العام الحالي، وذلك في السابع والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي. وجاء ذلك في تصريحات لوزير النقل السعودي صالح الجاسر، خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الجاسر إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا انعقاد مجلس التنسيقي العراقي السعودي بمشاركة عدد من الوزراء.وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الفائت. وذكر أن المنفذ شهد خلال الأسابيع الأخيرة مرور نحو 6 آلاف معتمر يوميا، موضحا أن المنفذ مهيئ لاستقبال 70 ألف حاج.
https://sputnikarabic.ae/20230527/السعودية-نهاية-العام-الحالي-ستشهد-مضاعفة-الرحلات-الجوية-مع-العراق-1077485855.html
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الأخبار, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
الأخبار, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

السعودية والعراق يبحثان التعاون الأمني والأكاديمي

18:00 GMT 03.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
© Photo / Saudi Ministry of Information
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بحث مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم السبت، مع الملحق العسكري السعودي في بغداد، العميد ناصر بن طالب السعدون، استمرار التعاون الثنائي بين البلدين في المجالين الأمني والأكاديمي.
ونقلت السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن بيان للمكتب الإعلامي لقاسم الأعرجي، أن مستشار الأمن القومي العراقي استقبل الملحق العسكري السعودي في بغداد، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية السعودية.
الخطوط الجوية السعودية، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
السعودية: نهاية العام الحالي ستشهد مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق
27 مايو, 16:12 GMT
ومن بين الملفات التي ناقشها الأعرجي والسعدون تعزيز التعاون الثنائي، ووجوب استمرار التعاون في المجالين الأمني والأكاديمي، خاصة التنسيق وتبادل المعلومات والزيارات بين الأكاديميات العسكرية والأمنية بين الدولتين.
وشدد المسؤول العراقي على ضرورة أهمية وتعميق العلاقة الاستراتيجية والمشتركات الأخوية مع المملكة، مشيدا "بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين لما يحمله من رسائل اطمئنان لأمن واستقرار المنطقة.
وبدوره، ثمَّن العميد الركن ناصر بن طالب السعدون، الملحق العسكري السعودي في بغداد، الدور الكبير للعراق، إقليميا ودوليا، خاصة ما يتعلق منه بملف عودة العلاقات السعودية الإيرانية، معربا عن أمله بأن تشهد منطقة الشرق الأوسط المزيد من التقدم والاستقرار.
وفي سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية اعتزامها مضاعفة الرحلات الجوية مع العراق بنهاية العام الحالي، وذلك في السابع والعشرين من شهر مايو/آيار الماضي. وجاء ذلك في تصريحات لوزير النقل السعودي صالح الجاسر، خلال مؤتمر صحفي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال الجاسر إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق، مشيرا إلى أن اليومين الماضيين شهدا انعقاد مجلس التنسيقي العراقي السعودي بمشاركة عدد من الوزراء.

وأضاف وزير النقل السعودي أن "منفذ جميمة- عرعر شهد تصاعدا في حركة نقل البضائع والمسافرين".

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين وصل إلى أكثر من مليار دولار خلال العام الفائت. وذكر أن المنفذ شهد خلال الأسابيع الأخيرة مرور نحو 6 آلاف معتمر يوميا، موضحا أن المنفذ مهيئ لاستقبال 70 ألف حاج.
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