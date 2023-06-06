https://sputnikarabic.ae/20230606/إعلام-رئيس-إندونيسيا-يستدعي-وزير-الدفاع-بسبب-خطة-تسوية-في-أوكرانيا-لم-يبلغه-بها-1077800816.html
إعلام: رئيس إندونيسيا يستدعي وزير الدفاع بسبب خطة تسوية في أوكرانيا لم يبلغه بها
إعلام: رئيس إندونيسيا يستدعي وزير الدفاع بسبب خطة تسوية في أوكرانيا لم يبلغه بها
لم يكن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على علم بمبادرة طرحها وزير دفاع بلاده برابوو سوبيانتو، بشأن تسوية في أوكرانيا، وفقا لإعلام محلي. 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T12:43+0000
2023-06-06T12:43+0000
2023-06-06T12:43+0000
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وقال ويدودو إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع للحصول على توضيح حول بعض النقاط الرئيسية التي قدمها الأخير في منتدى أمني عقد أخيرا في سنغافورة، وفق صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.وأوضح الرئيس في حديث للصحفيين أن سوبيانتو لم يتواصل معه بخصوص خطة السلام وأن وزير الدفاع طرحها من تلقاء نفسه.وتابع: "لقد جاء الاقتراح من السيد سوبيانتو، لم أتحدث معه. سأدعوه إلى اجتماع اليوم أو غدا بحضور قيادة حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي".وفي خطابه في "حوار شانجريلا" وهو مؤتمر أمني عقد في سنغافورة يوم السبت الماضي، اقترح برابوو خطة سلام لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ودعا إلى منطقة منزوعة السلاح وإجراء استفتاء للأمم المتحدة فيما أسماه "الأراضي المتنازع عليها".واقترح خطة متعددة النقاط بما في ذلك وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح من خلال الانسحاب 15 كيلومترا من الموقع المتقدم لكل طرف.وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن موسكو تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي.وقال رودينكو للصحفيين: "إذا تلقينا خطة التسوية رسمياً فسننظر فيها. نحن ندرس أي مقترحات تصل إلينا، بما في ذلك المقترحات الإندونيسية".وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السلطات الأوكرانية رفضت رفضاً قاطعاً خطة السلام الإندونيسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن الهدف يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230605/روسيا-تؤكد-عزمها-دراسة-خطة-إندونيسيا-حول-أوكرانيا-في-حال-تقديمها-بشكل-رسمي-1077758631.html
https://sputnikarabic.ae/20230603/وزير-الدفاع-الإندونيسي-يقترح-خطة-لإنهاء-الأزمة-الأوكرانية-تتضمن-إنشاء-منطقة-منزوعة-السلاح-1077695074.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, أخبار إندونيسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الأخبار, أخبار إندونيسيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: رئيس إندونيسيا يستدعي وزير الدفاع بسبب خطة تسوية في أوكرانيا لم يبلغه بها
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لم يكن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على علم بمبادرة طرحها وزير دفاع بلاده برابوو سوبيانتو، بشأن تسوية في أوكرانيا، وفقا لإعلام محلي.
وقال ويدودو إنه سيعقد اجتماعا مع وزير الدفاع للحصول على توضيح حول بعض النقاط الرئيسية التي قدمها الأخير في منتدى أمني عقد أخيرا في سنغافورة، وفق صحيفة
"جاكرتا بوست" الإندونيسية.
وأوضح الرئيس في حديث للصحفيين أن سوبيانتو لم يتواصل معه بخصوص خطة السلام وأن وزير الدفاع طرحها من تلقاء نفسه.
وتابع: "لقد جاء الاقتراح من السيد سوبيانتو، لم أتحدث معه. سأدعوه إلى اجتماع اليوم أو غدا بحضور قيادة حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي".
وفي خطابه في "حوار شانجريلا" وهو مؤتمر أمني عقد في سنغافورة يوم السبت الماضي، اقترح برابوو خطة سلام
لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، ودعا إلى منطقة منزوعة السلاح وإجراء استفتاء للأمم المتحدة فيما أسماه "الأراضي المتنازع عليها".
واقترح خطة متعددة النقاط بما في ذلك وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة منزوعة السلاح من خلال الانسحاب 15 كيلومترا من الموقع المتقدم لكل طرف.
وأمس الاثنين، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، أن موسكو تؤكد عزمها دراسة خطة إندونيسيا حول أوكرانيا في حال تقديمها بشكل رسمي.
وقال رودينكو للصحفيين: "إذا تلقينا خطة التسوية رسمياً فسننظر فيها. نحن ندرس أي مقترحات تصل إلينا، بما في ذلك المقترحات الإندونيسية".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أن السلطات الأوكرانية رفضت رفضاً قاطعاً
خطة السلام الإندونيسية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من اعتداءات نظام كييف. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن الهدف يتلخص في حماية السكان الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.