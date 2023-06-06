https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-60-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077780157.html

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 06.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-06T01:51+0000

2023-06-06T01:51+0000

2023-06-06T01:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار جمهورية دونيتسك

جمهورية لوغانسك الشعبية

روسيا

القوات الأوكرانية

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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 60 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 324 قذيفة".وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم 52 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك، لوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محاور-دونيتسك-أكثر-من-15-ألف-شخص-و28-دبابة-و109-مدرعة-1077778042.html

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