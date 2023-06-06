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الدفاع: قوات "فوستوك" الروسية تحبط هجوما أوكرانيا وتدمر 17 دبابة في اتجاه جنوب دونيتسك -عاجل
ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230606/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-60-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1077780157.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي... 06.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-06T01:51+0000
2023-06-06T01:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 60 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 324 قذيفة".وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم 52 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك، لوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230605/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-على-محاور-دونيتسك-أكثر-من-15-ألف-شخص-و28-دبابة-و109-مدرعة-1077778042.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي

01:51 GMT 06.06.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك.
قصف مدفعي على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الغربي من أرتيموفسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2023
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام"، أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 60 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية. على محور دونيتسك، أطلق العدو 324 قذيفة".
وبحسب البيان أطلق العدو بالمجموع 324 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأشار البيان إلى أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية: غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، فولنوفاخا، أولغينكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم 52 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
هذا، وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك، لوغانسك الشعبيتان، ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2023
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أمس, 21:27 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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