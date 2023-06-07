https://sputnikarabic.ae/20230607/الحكومة-التركية-الجديدة-تؤدي-اليمين-الدستورية-أمام-البرلمان-1077859470.html
الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
أدى أعضاء الحكومة الجديدة في تركيا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان في البلاد. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T16:38+0000
2023-06-07T16:38+0000
2023-06-07T16:51+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن دولت باهتشلي، الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، قد قاد جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب، حيث أعرب عن أمنياته لجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية والوزراء في أداء مهامهم في الحكومة الجديدة.وأكدت أن الجمعية العامة للبرلمان التركي شهدت أداء اليمين الدستورية لنائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.ويشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، يوم السبت الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التركي بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة، حيث قال في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".وأضاف الرئيس التركي: "لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع".وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، السبت الماضي، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.وفاز أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/أردوغان-يشكل-حكومة-جديدة-مستبعدا-وزراء-الداخلية-والخارجية-والدفاع-السابقين--عاجل-1077711727.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, الأخبار
الحكومة التركية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان
16:38 GMT 07.06.2023 (تم التحديث: 16:51 GMT 07.06.2023) تابعنا عبر
أدى أعضاء الحكومة الجديدة في تركيا، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للبرلمان في البلاد.
وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن دولت باهتشلي، الرئيس المؤقت للبرلمان التركي، قد قاد جلسة أداء اليمين بحضور أعضاء الحكومة والنواب، حيث أعرب عن أمنياته لجودت يلماز، نائب رئيس الجمهورية والوزراء في أداء مهامهم في الحكومة الجديدة.
وأكدت أن الجمعية العامة للبرلمان التركي شهدت أداء اليمين الدستورية لنائب الرئيس جودت يلماز، ووزراء الدفاع يشار غولر، والخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا.
ويشار إلى أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، قد أعلن، يوم السبت الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية رئاسية جديدة.
وفي وقت سابق، تعهد الرئيس التركي بتنفيذ رؤية "قرن تركيا" خلال ولايته الجديدة، حيث قال في حفل تنصيبه: "لن نخيب آمال أبناء شعبنا الذي منح ثقته لشخصي ولحزبنا ولتحالفنا وسنواصل مسيرة الإنتاج والخدمات لتركيا".
وأضاف الرئيس التركي: "لن أمارس سياسة التفرقة بين مواطني شعبي بل سنواصل الإنجازات النوعية، وسأعلن عن الحقائب الوزارية
اليوم وسيكون الاجتماع الأول للحكومة هذا الأسبوع".
وتابع أردوغان: "تركيا بحاجة من أي وقت مضى إلى الوحدة والالتحام بين جميع أفراد شعبها كالبنيان المرصوص، لقد انتهت انتخابات 28 مايو/أيار وتجلت الإرادة الوطنية في صناديق الاقتراع وبدأ قرن تركيا وفتح أبواب نهوض بلادنا".
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كان قد أدى اليمين الدستورية أمام البرلمان، السبت الماضي، ليبدأ رسميا ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي.
وفاز أردوغان، الأسبوع الماضي، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيلجدا
ر أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.