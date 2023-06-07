https://sputnikarabic.ae/20230607/الصين-المواد-التي-تخطط-واشنطن-لنقلها-إلى-أستراليا-تكفي-لإنتاج-80-قنبلة-نووية-1077853254.html
الصين: المواد التي تخطط واشنطن لنقلها إلى أستراليا تكفي لإنتاج 80 قنبلة نووية
الصين: المواد التي تخطط واشنطن لنقلها إلى أستراليا تكفي لإنتاج 80 قنبلة نووية
حذرت الصين من نقل مواد نووية إلى أستراليا، مشيرةً إلى أن المواد التي تخطط واشنطن ولندن لإرسالها إلى أستراليا تكفي لإنتاج ما بين 64 إلى 80 قنبلة نووية. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:02+0000
2023-06-07T14:02+0000
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جاء ذلك وفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن تصريحات أدلى بها رئيس وزراء كمبوديا هون سين، حول التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.وتابع: "نعارض انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، ونؤكد أن هذا التحالف الثلاثي سيكون نقطة بداية لسباق تسلح وسيمثل خطرا كبيرا على العالم".وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تشارك كمبوديا المخاوف التي عبّر عنها رئيس وزرائها بشأن الانتشار النووي في المنطقة.وتابع: "هذا التحالف وما يتضمنه من نقل مواد نووية إلى أستراليا يقوض معاهدة منع الانتشار النووي في جنوب المحيط الهادئ".ولفتت الخارجية الصينية إلى أن الصين تشارك دول المنطقة قلقها من تبعات الانتشار النووي، وتؤكد أنها كانت أول دولة نووية تعلن دعمها لمعاهدة منع الانتشار النووي في جنوب المحيط الهادئ.ووجهت الصين رسالة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية طالبتهما بأخذ تخوفات دول المنطقة على محمل الجد والتوقف عن الأفعال التي من شأنها أن تسهم في نشر الأسلحة النووية حول العالم ويشمل ذلك صفقة الغواصات النووية مع أستراليا.وأكدت بكين أن ما تقوم به واشنطن ولندن في دعم أستراليا في المجال النووي يعكس وجود معايير مزدوجة في التعامل مع هذه الأمر، محذرةً مما وصفته بـ "العاصفة" التي يمكن أن تجتاح المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20230313/البيت-الأبيض-واشنطن-تعتزم-تصدير-3-غواصات-على-الأقل-تعمل-بالطاقة-النووية-إلى-أستراليا-1074698953.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصين, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الصين, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين: المواد التي تخطط واشنطن لنقلها إلى أستراليا تكفي لإنتاج 80 قنبلة نووية
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حذرت الصين من نقل مواد نووية إلى أستراليا، مشيرةً إلى أن المواد التي تخطط واشنطن ولندن لإرسالها إلى أستراليا تكفي لإنتاج ما بين 64 إلى 80 قنبلة نووية.
جاء ذلك وفقا لتقرير نشره
الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن تصريحات أدلى بها رئيس وزراء كمبوديا هون سين، حول التحالف بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا.
وقال سين إن التحالف الذي يمنح أستراليا القدرة على امتلاك غواصات نووية يمثل مصدر قلق لدول "آسيان"، وهي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتابع: "نعارض انتشار الأسلحة النووية في المنطقة، ونؤكد أن هذا التحالف الثلاثي سيكون نقطة بداية لسباق تسلح وسيمثل خطرا كبيرا على العالم".
وقال وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الصين تشارك كمبوديا المخاوف التي عبّر عنها رئيس وزرائها بشأن الانتشار النووي في المنطقة.
وقال وين بين: "التحالف الخاص بالغواصات النووية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا يهدد نظام منع الانتشار النووي في العالم".
وتابع: "هذا التحالف
وما يتضمنه من نقل مواد نووية إلى أستراليا يقوض معاهدة منع الانتشار النووي في جنوب المحيط الهادئ".
ولفتت الخارجية الصينية إلى أن الصين تشارك دول المنطقة قلقها من تبعات الانتشار النووي، وتؤكد أنها كانت أول دولة نووية تعلن دعمها لمعاهدة منع الانتشار النووي في جنوب المحيط الهادئ.
ووجهت الصين رسالة إلى كل من بريطانيا
والولايات المتحدة الأمريكية طالبتهما بأخذ تخوفات دول المنطقة على محمل الجد والتوقف عن الأفعال التي من شأنها أن تسهم في نشر الأسلحة النووية حول العالم ويشمل ذلك صفقة الغواصات النووية مع أستراليا.
وأكدت بكين أن ما تقوم به واشنطن ولندن في دعم أستراليا
في المجال النووي يعكس وجود معايير مزدوجة في التعامل مع هذه الأمر، محذرةً مما وصفته بـ "العاصفة" التي يمكن أن تجتاح المنطقة.