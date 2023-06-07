https://sputnikarabic.ae/20230607/تقارير-ميسي-يحسم-وجهته-المقبلة-ويقرر-الانتقال-إلى-إنتر-ميامي-الأمريكي-1077856946.html

تقارير: ميسي يحسم وجهته المقبلة ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

تقارير: ميسي يحسم وجهته المقبلة ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

اختار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، وجهته المقبلة بعد فترة من التفاوض مع الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي". 07.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-07T14:58+0000

2023-06-07T14:58+0000

2023-06-07T14:58+0000

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وأفاد الصحفي الإسباني جيليم بالاجي، بأن "ميسي قد اختار بالفعل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي"، مشيرًا أنه أبلغ برشلونة بقراره النهائي.وكان راديو كاتالونيا الإسباني أعلن، في وقت سابق، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".وأكد راديو "كتالونيا" أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".

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