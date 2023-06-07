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https://sputnikarabic.ae/20230607/تقارير-ميسي-يحسم-وجهته-المقبلة-ويقرر-الانتقال-إلى-إنتر-ميامي-الأمريكي-1077856946.html
تقارير: ميسي يحسم وجهته المقبلة ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي
تقارير: ميسي يحسم وجهته المقبلة ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي
اختار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، وجهته المقبلة بعد فترة من التفاوض مع الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي". 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T14:58+0000
2023-06-07T14:58+0000
مجتمع
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وأفاد الصحفي الإسباني جيليم بالاجي، بأن "ميسي قد اختار بالفعل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي"، مشيرًا أنه أبلغ برشلونة بقراره النهائي.وكان راديو كاتالونيا الإسباني أعلن، في وقت سابق، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".وأكد راديو "كتالونيا" أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".
https://sputnikarabic.ae/20230601/مدرب-باريس-سان-جيرمان-يعلن-رسميا-رحيل-ميسي---عاجل-1077643945.html
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ليونيل ميسي, نادي برشلونة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ليونيل ميسي, نادي برشلونة, منوعات, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير: ميسي يحسم وجهته المقبلة ويقرر الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي

14:58 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي
 اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023
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اختار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الأربعاء، وجهته المقبلة بعد فترة من التفاوض مع الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي".
وأفاد الصحفي الإسباني جيليم بالاجي، بأن "ميسي قد اختار بالفعل الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي"، مشيرًا أنه أبلغ برشلونة بقراره النهائي.
وكان راديو كاتالونيا الإسباني أعلن، في وقت سابق، أن "النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، رفض عرض الهلال السعودي"، مشيرًا إلى أنه "أصبح أقرب الآن للانتقال إلى الدوري الأمريكي".
وأكد راديو "كتالونيا" أن "ميسي أبلغ مسؤولي الهلال السعودي بشكل رسمي رفضه الانضمام إلى الفريق، وعدم الموافقة على العرض المقدم له".
وأشارت إلى أن "الهلال قد قدم عرضا بقيمة مليار يورو من أجل التعاقد مع ميسي لمدة موسمين، لكن اللاعب الأرجنتيني رفض الانتقال إلى الدوري السعودي".
اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2023
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وكان خورخي ميسي والد ومدير أعمال ليونيل ميسي، قد أكد، في وقت سابق، رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، لكنه أشار إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
كما أعلن والد ميسي أنه "اجتمع مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، لكن لا شيء ملموس بعد، وأن عودة ابنه تتوقف على أشياء كثيرة".
من جهة أخرى، قالت صحيفة "laopinion" الإسبانية، إن "قرار ميسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو".
وأوضحت الصحيفة أن "هناك تقارير تتحدث عن أنه إذا فشلت السعودية في الجمع بين رونالدو وميسي في الدوري، فسيتم إعارة المهاجم البرتغالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، الذي ينتمي إلى صندوق السيادة السعودي".
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