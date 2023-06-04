https://sputnikarabic.ae/20230604/صحيفة-الإعلان-عن-موعد-انضمام-ميسي-للهلال-السعودي-ووالده-يعاين-مقر-السكن-1077732305.html
صحيفة: الإعلان عن موعد انضمام ميسي للهلال السعودي ووالده يعاين مقر السكن
صحيفة: الإعلان عن موعد انضمام ميسي للهلال السعودي ووالده يعاين مقر السكن
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال اليومين المقبلين. 04.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-04T15:15+0000
2023-06-04T15:15+0000
2023-06-04T15:15+0000
مجتمع
ليونيل ميسي
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لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
منوعات
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وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأنه "من المنتظر أن يوقع ليونيل ميسي عقود انتقاله لنادي الهلال في باريس، قبل وصوله إلى الرياض خلال الساعات الـ48 القادمة، تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي"، مؤكدة أن خورخي والد ووكيل أعمال ميسي، عاين مقر السكن في الرياض تمهيدا لإقامة نجله.وأضافت الصحيفة أنه "لم يتم تحديد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب"، مشيرة إلى أن "ميسي سيكمل مسيرته الرياضية في المملكة على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لفريق النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".واحتفل نادي باريس سان جيرمان بليونيل ميسي، مساء أمس السبت، عقب آخر مباراة لعبها لصالح الفريق، ضد فريق كليرمون فوت، التي انتهت بهزيمة مفاجئة لناديه بنتيجة (3-2)، على ملعب بارك دي برينس.وقبل انطلاق المباراة، أكد نادي باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي لن يمدد إقامته التي استمرت موسمين في النادي إلى ما بعد هذا الموسم، مما يجعل هذا وداعا أخيرا له.وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، في بيان عن رحيل ميسي: "لا يمكن الاستهانة بمساهمته في باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى، ونتمنى له وعائلته كل التوفيق في المستقبل".وخرج اللاعب الأرجنتيني، عن صمته، بعد رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان، وقال في تصريح مقتضب لموقع النادي الإلكتروني: "أود أن أشكر النادي ومدينة باريس وأهلها على هذين العامين، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".كما أكد ميسي في مقابلة منفصلة: "أنا سعيد لأنني تمكنت من تمثيل باريس سان جيرمان، لقد استمتعت حقا باللعب في هذا الفريق ومع هؤلاء اللاعبين الجيدين، أريد أن أشكر النادي على تجربة رائعة في باريس".وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر"، إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي.وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل، عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".
https://sputnikarabic.ae/20230514/رئيس-الهلال-السعودي-يعلق-على-ضم-ميسي-1077021709.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
ليونيل ميسي, أخبار نادي الهلال السعودي, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, منوعات
صحيفة: الإعلان عن موعد انضمام ميسي للهلال السعودي ووالده يعاين مقر السكن
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كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقود انتقاله لنادي الهلال السعودي خلال اليومين المقبلين.
وأفادت صحيفة
"عكاظ" السعودية، بأنه "من المنتظر أن يوقع ليونيل ميسي عقود انتقاله لنادي الهلال في باريس، قبل وصوله إلى الرياض خلال الساعات الـ48 القادمة، تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي"، مؤكدة أن خورخي والد ووكيل أعمال ميسي، عاين مقر السكن في الرياض تمهيدا لإقامة نجله.
وأضافت الصحيفة أنه "لم يتم تحديد قيمة الصفقة ولا راتب اللاعب"، مشيرة إلى أن "ميسي سيكمل مسيرته الرياضية في المملكة على خطى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي انضم لفريق النصر في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".
واحتفل نادي باريس سان جيرمان
بليونيل ميسي، مساء أمس السبت، عقب آخر مباراة لعبها لصالح الفريق، ضد فريق كليرمون فوت، التي انتهت بهزيمة مفاجئة لناديه بنتيجة (3-2)، على ملعب بارك دي برينس.
وقبل انطلاق المباراة، أكد نادي باريس سان جيرمان أن ليونيل ميسي لن يمدد إقامته التي استمرت موسمين في النادي إلى ما بعد هذا الموسم، مما يجعل هذا وداعا أخيرا له.
وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي
، في بيان عن رحيل ميسي: "لا يمكن الاستهانة بمساهمته في باريس سان جيرمان ودوري الدرجة الأولى، ونتمنى له وعائلته كل التوفيق في المستقبل".
وخرج اللاعب الأرجنتيني، عن صمته، بعد رحيله عن ناديه باريس سان جيرمان، وقال في تصريح مقتضب لموقع
النادي الإلكتروني: "أود أن أشكر النادي ومدينة باريس وأهلها على هذين العامين، أتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".
كما أكد ميسي في مقابلة منفصلة
: "أنا سعيد لأنني تمكنت من تمثيل باريس سان جيرمان، لقد استمتعت حقا باللعب في هذا الفريق ومع هؤلاء اللاعبين الجيدين، أريد أن أشكر النادي على تجربة رائعة في باريس".
وكانت وكالة "فرانس برس" قالت عبر "تويتر"، إن "صفقة انتقال ميسي إلى الهلال السعودي
أصبحت صفقة محسومة"، مؤكدة أن "المفاوضات انتهت بنجاح وتمت بموجب صفقة "استثنائية وضخمة، وبصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".
وعلّق والد ميسي، ووكيل أعماله، على هذه الأنباء ونفى ما نشرته وسائل إعلام فرنسية حول إتمام صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي
.
وكتب والد ميسي: "ليس لدى ميسي أي صفقات للعام المقبل
، عندما ينتهي الموسم سيكون هناك وقت لمعرفة ما هو متاح من صفقات واتخاذ قرار بهذا الشأن".