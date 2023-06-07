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https://sputnikarabic.ae/20230607/زلزال-بقوة-56-درجة-يضرب-جنوب-جاوة-الإندونيسية-1077863698.html
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جاوة الإندونيسية
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جاوة الإندونيسية
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا. 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T20:10+0000
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ونقلت صحيفة "تواصل" عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي ضرب جنوب جاوة وقع على عمق 40 كيلومترا.جاء هذا الزلزال بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال في إندونيسيا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح يوم الأحد الماضي، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينغارا بارات) على عمق 153 كيلومترا تحت قاع البحر.وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، في مايو/ أيار الماضي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس "ريختر" ضرب مقاطعة مالوكو شرقي البلاد.وذكرت أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جاكرتا (15:49 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إندونيسيا, زلزال, الأخبار

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جنوب جاوة الإندونيسية

20:10 GMT 07.06.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 5.6 درجة جنوبي جزيرة جاوة في إندونيسيا.
ونقلت صحيفة "تواصل" عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن الزلزال الذي ضرب جنوب جاوة وقع على عمق 40 كيلومترا.
جاء هذا الزلزال بعد ثلاثة أيام من وقوع زلزال في إندونيسيا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح يوم الأحد الماضي، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).
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وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينغارا بارات) على عمق 153 كيلومترا تحت قاع البحر.
وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، في مايو/ أيار الماضي، أن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس "ريختر" ضرب مقاطعة مالوكو شرقي البلاد.
وذكرت أن الزلزال وقع في الساعة 22:49 مساء بتوقيت جاكرتا (15:49 بتوقيت غرينتش)، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
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