https://sputnikarabic.ae/20230607/سلطات-دونيتسك-26-هجوما-و148-قذيفة-على-الجمهورية-في-الـ24-ساعة-الماضية-1077865622.html
سلطات دونيتسك: 26 هجوما و148 قذيفة على الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية
سلطات دونيتسك: 26 هجوما و148 قذيفة على الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك لقضايا مراقبة وتنسيق الجرائم العسكرية في أوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قامت... 07.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-07T23:05+0000
2023-06-07T23:05+0000
2023-06-07T23:05+0000
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وأوضحت الممثلية في قناتها على تطبيق تلغرام بأن الهجمات تمت في مناطق متعددة، حيث قامت القوات الأوكرانية بـ15 هجومًا في منطقة دونيتسك باستخدام منصات إطلاق الصواريخ المتعددة والمدافع عيار 155 ملم، و11 هجومًا في منطقة غورلوفكا باستخدام مدافع عيار 152 ملم.وتم استهداف ست مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك، بما في ذلك غورلوفكا وشيروكايا بالكا ودونيتسك وماكييفكا وألكساندروفكا وستاروميخايلوفكا، بحسب البيان.كما تم الإبلاغ عن إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك وستاروميخايلوفكا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأمس الأربعاء تم توثيق 43 هجومًا من القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230607/إصابة-مدنيين-اثنين-في-جمهورية-دونيتسك-جراء-قصف-القوات-الأوكرانية-1077865037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
سلطات دونيتسك: 26 هجوما و148 قذيفة على الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز التحكم المشترك لقضايا مراقبة وتنسيق الجرائم العسكرية في أوكرانيا، صباح اليوم الخميس، بأن القوات الأوكرانية قامت بـ26 هجومًا خلال الـ24 ساعة الماضية، مستهدفة أراضي جمهورية دونيتسك، حيث تم إطلاق 148 قذيفة.
وأوضحت الممثلية في قناتها على تطبيق تلغرام بأن الهجمات تمت في مناطق متعددة، حيث قامت القوات الأوكرانية بـ15 هجومًا في منطقة دونيتسك باستخدام منصات إطلاق الصواريخ المتعددة والمدافع عيار 155 ملم، و11 هجومًا في منطقة غورلوفكا باستخدام مدافع عيار 152 ملم.
وتم استهداف ست مناطق سكنية في جمهورية دونيتسك، بما في ذلك غورلوفكا وشيروكايا بالكا ودونيتسك وماكييفكا وألكساندروفكا وستاروميخايلوفكا، بحسب البيان.
كما تم الإبلاغ عن إصابة مدنيين اثنين في دونيتسك وستاروميخايلوفكا
خلال الـ24 ساعة الماضية. وأمس الأربعاء تم توثيق 43 هجومًا من القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.