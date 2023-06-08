https://sputnikarabic.ae/20230608/الخارجية-الصينية-أمريكا-تسيء-استخدام-هيمنة-الدولار-ونحثها-على-تبني-سياسات-مالية-ونقدية-مسؤولة-1077903841.html
الخارجية الصينية: أمريكا تسيء استخدام هيمنة الدولار ونحثها على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة
الخارجية الصينية: أمريكا تسيء استخدام هيمنة الدولار ونحثها على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الخميس، إن بكين تحث أمريكا على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة، والعمل مع الاقتصادات الأخرى لتعزيز... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:23+0000
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وأشار معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية للخدمات المالية، في تقرير له إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربع الأول من عام 2023، إلى ما يقرب من 305 تريليون دولار، في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية تصل إلى 31.4 تريليون دولار.وفي إشارة إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم ومصدر للعملة الدولية الرئيسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "وضعها المالي وخياراتها السياسية لها تأثيرات غير مباشرة مهمة على الاقتصاد العالمي، لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة"، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.وتابع: وأضاف المتحدث الصيني أن "أمريكا أعاقت بشكل خطير الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤكد مرة أخرى الكلمات الشهيرة لوزير الخزانة الأمريكي، جون كونالي، في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون: "الدولار هو عملتنا، لكنها مشكلتكم".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقّع على قانون المسؤولية المالية لعام 2023، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، لزيادة سقف الديون.يشار إلى أن أمريكا رفعت سقف ديونها 103 مرة، منذ عام 1945.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, اقتصاد
الخارجية الصينية: أمريكا تسيء استخدام هيمنة الدولار ونحثها على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الخميس، إن بكين تحث أمريكا على تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة، والعمل مع الاقتصادات الأخرى لتعزيز تنسيق سياسة الاقتصاد الكلي، والحفاظ بشكل مشترك على الاستقرار الاقتصادي والمالي الدولي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأشار معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية للخدمات المالية، في تقرير له إلى أن الديون في جميع أنحاء العالم ارتفعت في الربع الأول من عام 2023، إلى ما يقرب من 305 تريليون دولار، في حين أن أمريكا لديها أكبر ديون وطنية تصل إلى 31.4 تريليون دولار.
وفي إشارة إلى أن أمريكا هي أكبر اقتصاد في العالم ومصدر للعملة الدولية الرئيسية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، في مؤتمر صحفي، إن "وضعها المالي وخياراتها السياسية لها تأثيرات غير مباشرة مهمة على الاقتصاد العالمي، لذا ينبغي عليها تبني سياسات مالية ونقدية مسؤولة"، وفقا لمحطة
"سي جي تي إن" الصينية.
"ورغم ذلك، فقد أساءت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة استخدام هيمنة الدولار الأمريكي، والاقتراض التعسفي لتصدير الأزمة، واعتماد سياسة التيسير الكمي غير المحدودة، وتصدير التضخم إلى العالم، مما يجعل مشاكل الديون في بعض الأسواق الناشئة والبلدان النامية أسوأ".
وأضاف المتحدث الصيني أن "أمريكا أعاقت بشكل خطير الانتعاش الاقتصادي العالمي، وهو ما يؤكد مرة أخرى الكلمات الشهيرة لوزير الخزانة الأمريكي، جون كونالي، في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون: "الدولار هو عملتنا، لكنها مشكلتكم".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقّع على قانون المسؤولية المالية لعام 2023
، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، لزيادة سقف الديون.
يشار إلى أن أمريكا رفعت سقف ديونها 103 مرة، منذ عام 1945.