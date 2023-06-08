https://sputnikarabic.ae/20230608/لبنان-يستدعي-سفيره-في-فرنسا-بعد-اتهامات-بالاغتصاب-1077911501.html
لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب
لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، استدعاءها لسفيرها في فرنسا، رامي عدوان، بعد فتح تحقيق في مزاعم اغتصاب وعنف متعمد من جانبه. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:49+0000
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وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها، إنه "متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".وأضافت أنه "تم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري".يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى يوم الجمعة الماضي، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/بيروت-تعتزم-إرسال-لجنة-إلى-فرنسا-للتحقيق-مع-سفير-لبنان-المتهم-بالاغتصاب-وممارسة-العنف-1077709513.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار
لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب
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أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، استدعاءها لسفيرها في فرنسا، رامي عدوان، بعد فتح تحقيق في مزاعم اغتصاب وعنف متعمد من جانبه.
وقالت الخارجية اللبنانية
في بيان لها، إنه "متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".
وأضافت أنه "تم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية
قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.
وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى يوم الجمعة الماضي، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.