عربي
السعودية: نرغب في مساعدة أمريكا لتعزيز برنامجنا النووي والتطبيع مع إسرائيل مفيد للجميع
https://sputnikarabic.ae/20230608/لبنان-يستدعي-سفيره-في-فرنسا-بعد-اتهامات-بالاغتصاب-1077911501.html
لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب
لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، استدعاءها لسفيرها في فرنسا، رامي عدوان، بعد فتح تحقيق في مزاعم اغتصاب وعنف متعمد من جانبه. 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T15:49+0000
2023-06-08T15:49+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_0:346:3024:2047_1920x0_80_0_0_a25847a80f03392fbb973edf9af5011a.jpg
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها، إنه "متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".وأضافت أنه "تم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري".يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى يوم الجمعة الماضي، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
https://sputnikarabic.ae/20230603/بيروت-تعتزم-إرسال-لجنة-إلى-فرنسا-للتحقيق-مع-سفير-لبنان-المتهم-بالاغتصاب-وممارسة-العنف-1077709513.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102354/51/1023545169_295:0:3024:2047_1920x0_80_0_0_aa771a5153db24923aa2b4bc483d4c64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, العالم, الأخبار

لبنان يستدعي سفيره في فرنسا بعد اتهامات بالاغتصاب

15:49 GMT 08.06.2023
© Sputnik . Ekaterina chesnakova /  / الانتقال إلى بنك الصورلبنان
لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
لبنان
© Sputnik . Ekaterina chesnakova /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الخميس، استدعاءها لسفيرها في فرنسا، رامي عدوان، بعد فتح تحقيق في مزاعم اغتصاب وعنف متعمد من جانبه.
وقالت الخارجية اللبنانية في بيان لها، إنه "متابعة للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين الى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية".
وأضافت أنه "تم إبلاغ الخارجية الفرنسية بتولي المستشار زياد طعان رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال اعتبارا من يوم 7 يونيو/ حزيران الجاري".
يشار إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية قد دعت نظيرتها اللبنانية إلى رفع الحصانة عن رامي عدوان، السفير اللبناني في باريس، من أجل تسهيل التحقيق معه حيث يتهم بـ"الاغتصاب وممارسات عنيفة متعمدة" في حق موظفتين سابقتين في التمثيلية الدبلوماسية اللبنانية في باريس.
نفذ عدد من الناشطين تظاهرة، اليوم الاثنين، أمام وزارة الخارجية اللبنانية في بيروت تحت عنوان دفاعا عن الثروة النفطية والحدود البحرية ورفضا للتنازل عن الخط 29 وإدخاله في البازار السياسي اللبناني، لبنان 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
بيروت تعتزم إرسال لجنة إلى فرنسا للتحقيق مع سفير لبنان المتهم بالاغتصاب وممارسة العنف
3 يونيو, 17:20 GMT
وقررت الخارجية اللبنانية بناء على تلك الدعوة إيفاد لجنة بهدف التحقيق مع رامي عدوان والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين أيضا.
يُذكر أن سفير لبنان لدى فرنسا رامي عدوان، كان قد نفى يوم الجمعة الماضي، في حديث لصحيفة "لوريان لوجور" اللبنانية، ما تردد في وسائل الإعلام عن اعتقاله في دولة أوروبية لارتكاب جريمة غير محددة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Самоходная артиллерийская установка Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع04:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала