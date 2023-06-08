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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230608/مبعوث-أوكرانيا-لدى-الأمم-المتحدة-التحقيق-في-هجوم-سد-كاخوفسكايا-غير-ممكن-1077919344.html
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"
قال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم الخميس، إن أوكرانيا تعتقد أنه من غير الممكن إجراء تحقيق لمعرفة من كان وراء تدمير سد... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T22:04+0000
2023-06-08T22:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال كيسليتسيا للصحفيين: "كما يمكنكم أن تستنتجوا بشكل منطقي أن أي تحقيق، في ظل الظروف الحالية للاحتلال وعدم التعاون من السلطات الاحتلالية، ليس ممكنًا".وأضاف كيسليتسيا أن أوكرانيا تدعو أيضًا إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى منطقة خيرسون.في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
https://sputnikarabic.ae/20230608/لوكاشينكو-حول-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-قبعة-السارق-مشتعلة-1077890911.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"

22:04 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 08.06.2023)
© AP Photo / Ukrainian Presidential Officeتدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية "كاخوفسكايا" أثناء القصف الأوكراني
تدمير الجزء العلوي من محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
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قال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم الخميس، إن أوكرانيا تعتقد أنه من غير الممكن إجراء تحقيق لمعرفة من كان وراء تدمير سد كاخوفسكايا بسبب وجود روسيا في المنطقة.
وقال كيسليتسيا للصحفيين: "كما يمكنكم أن تستنتجوا بشكل منطقي أن أي تحقيق، في ظل الظروف الحالية للاحتلال وعدم التعاون من السلطات الاحتلالية، ليس ممكنًا".
تدمير محطة توليد الطاقة الكهرومائية كاخوفسكايا أثناء القصف الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
لوكاشينكو حول تفجير محطة كاخوفسكايا "قبعة السارق مشتعلة"
10:40 GMT
وأضاف كيسليتسيا أن أوكرانيا تدعو أيضًا إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى منطقة خيرسون.
في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
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