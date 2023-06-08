https://sputnikarabic.ae/20230608/مبعوث-أوكرانيا-لدى-الأمم-المتحدة-التحقيق-في-هجوم-سد-كاخوفسكايا-غير-ممكن-1077919344.html
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"
قال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم الخميس، إن أوكرانيا تعتقد أنه من غير الممكن إجراء تحقيق لمعرفة من كان وراء تدمير سد... 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T22:04+0000
2023-06-08T22:04+0000
2023-06-08T22:05+0000
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وقال كيسليتسيا للصحفيين: "كما يمكنكم أن تستنتجوا بشكل منطقي أن أي تحقيق، في ظل الظروف الحالية للاحتلال وعدم التعاون من السلطات الاحتلالية، ليس ممكنًا".وأضاف كيسليتسيا أن أوكرانيا تدعو أيضًا إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى منطقة خيرسون.في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه إلى المدن الموجودة في الأسفل.
https://sputnikarabic.ae/20230608/لوكاشينكو-حول-تفجير-محطة-كاخوفسكايا-قبعة-السارق-مشتعلة-1077890911.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
مبعوث أوكرانيا لدى الأمم المتحدة: التحقيق في هجوم سد كاخوفسكايا "غير ممكن"
22:04 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 22:05 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
قال الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة، سيرغي كيسليتسيا، يوم الخميس، إن أوكرانيا تعتقد أنه من غير الممكن إجراء تحقيق لمعرفة من كان وراء تدمير سد كاخوفسكايا بسبب وجود روسيا في المنطقة.
وقال كيسليتسيا للصحفيين: "كما يمكنكم أن تستنتجوا بشكل منطقي أن أي تحقيق، في ظل الظروف الحالية للاحتلال وعدم التعاون من السلطات الاحتلالية، ليس ممكنًا".
وأضاف كيسليتسيا أن أوكرانيا تدعو أيضًا إلى تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى منطقة خيرسون.
في ليلة 6 يونيو/حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية
، ونتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، ولم يتضرر السد نفسه.
وأكدت سلطات مدينة نوفايا كاخوفكا في وقت سابق أن السد تم تدميره جزئيًا فقط، لكنه تسبب في تدفق غير قابل للسيطرة للمياه
إلى المدن الموجودة في الأسفل.