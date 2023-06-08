https://sputnikarabic.ae/20230608/وزير-الدفاع-الروسي-يكشف-عن-ضربة-استباقية-وجهها-الجيش-الروسي-لحشد-أوكراني-ضخم-1077905746.html
شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة". 08.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-08T12:45+0000
2023-06-08T12:45+0000
2023-06-08T13:02+0000
رصد عسكري
روسيا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
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وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".وأشار وزير الدفاع إلى أن "قوات العدو الاحتياطية المدربة خصيصًا لتنفيذ هذا الاختراق لم تنجز مهمتها".كما قال شويغو إن "القوات الأوكرانية فقدت 945 جنديًا وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية في معركة خلال اليوم الماضي".وأوضح شويغو: "خلال يوم أمس من الأعمال العسكرية، 7 حزيران/ يونيو، فقد العدو 945 فردا، و 33 دبابة، و 28 عربة قتال مشاة، و 38 عربة قتال مصفحة، وثلاث منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب، وأسلحة أخرى".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
رصد عسكري, روسيا, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
شويغو يكشف عن "ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
12:45 GMT 08.06.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 08.06.2023) تابعنا عبر
صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أنه "على محور زابوروجيه حاول العدو اختراق خطوط الدفاع (الروسية) بقرابة 1500 فرد و150 آلية مدرعة".
وأضاف شويغو: "تم اكتشاف العدو في اتجاه زابوروجيه في الوقت المناسب، وتم تنفيذ ضربة استباقية من قبل سلاحي المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات".
إن أطقم المدفعية والطيران المضادة للدبابات وجهت ضربة استباقية للواء الميكانيكي السابع والأربعين التابع للجيش الأوكراني، الذي فرطت به كييف لاختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زابوروجيه.
وأردف شويغو: "القوات الأوكرانية التي حاولت اختراق الدفاعات في اتجاه زابوروجيه فقدت نحو 350 فردا و30 دبابة في غضون ساعتين".
نتيجة للمعركة التي استمرت ساعتين، فقد العدو 30 دبابة و11 عربة قتال مشاة ونحو 350 فردا.
وأشار وزير الدفاع إلى أن "قوات العدو الاحتياطية المدربة خصيصًا لتنفيذ هذا الاختراق لم تنجز مهمتها".
تم ايقاف العدو في جميع الاتجاهات الأربعة وانسحب بخسائر فادحة.
كما قال شويغو إن "القوات الأوكرانية فقدت 945 جنديًا وأكثر من 100 قطعة من المعدات العسكرية في معركة خلال اليوم الماضي".
وأوضح شويغو: "خلال يوم أمس من الأعمال العسكرية
، 7 حزيران/ يونيو، فقد العدو 945 فردا، و 33 دبابة، و 28 عربة قتال مشاة، و 38 عربة قتال مصفحة، وثلاث منصات مدفعية ذاتية الدفع من طراز كراب، وأسلحة أخرى".