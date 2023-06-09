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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-18-مرة-في-اليوم-1077962557.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم
شنت القوات الأوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بإطلاق 124 قذيفة مختلفة، بحسب سلطات الجمهورية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T22:12+0000
2023-06-09T22:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقًا لما أفاده المكتب الإعلامي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا: "تم الإبلاغ عن وقوع 18 حادثة لإطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو سبع هجمات بالمدفعية ذات العيار 155 ملم. في اتجاه هورلوفكا، نفذ العدو 11 هجومًا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الصواريخ والمدفعية ذات العيار 152 ملم".وأوضح المكتب أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 124 قذيفة مختلفة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم

22:12 GMT 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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شنت القوات الأوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بإطلاق 124 قذيفة مختلفة، بحسب سلطات الجمهورية.
ووفقًا لما أفاده المكتب الإعلامي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا: "تم الإبلاغ عن وقوع 18 حادثة لإطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو سبع هجمات بالمدفعية ذات العيار 155 ملم. في اتجاه هورلوفكا، نفذ العدو 11 هجومًا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الصواريخ والمدفعية ذات العيار 152 ملم".
الأسلحة الروسية: مروحية كا - 52 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية تنشر عملية تدمير دبابة أوكرانية بواسطة مروحية "كا-52" في اتجاه دونيتسك... فيديو
11:30 GMT
وأوضح المكتب أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 124 قذيفة مختلفة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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