https://sputnikarabic.ae/20230609/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-18-مرة-في-اليوم-1077962557.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم
شنت القوات الأوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بإطلاق 124 قذيفة مختلفة، بحسب سلطات الجمهورية. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T22:12+0000
2023-06-09T22:12+0000
2023-06-09T22:12+0000
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ووفقًا لما أفاده المكتب الإعلامي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا: "تم الإبلاغ عن وقوع 18 حادثة لإطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو سبع هجمات بالمدفعية ذات العيار 155 ملم. في اتجاه هورلوفكا، نفذ العدو 11 هجومًا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الصواريخ والمدفعية ذات العيار 152 ملم".وأوضح المكتب أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 124 قذيفة مختلفة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230609/وزارة-الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-تدمير-دبابة-أوكرانية-بواسطة-مروحية-كا-52-في-اتجاه-دونيتسك-1077936503.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة في اليوم
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شنت القوات الأوكرانية في الـ 24 ساعة الماضية 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قامت بإطلاق 124 قذيفة مختلفة، بحسب سلطات الجمهورية.
ووفقًا لما أفاده المكتب الإعلامي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا: "تم الإبلاغ عن وقوع 18 حادثة لإطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو سبع هجمات بالمدفعية ذات العيار 155 ملم. في اتجاه هورلوفكا، نفذ العدو 11 هجومًا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الصواريخ والمدفعية ذات العيار 152 ملم".
وأوضح المكتب أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 124 قذيفة مختلفة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.