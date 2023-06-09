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https://sputnikarabic.ae/20230609/الكونغرس-يعد-مسودة-تدعو-إلى-نقل-صواريخ-أتاكمز-إلى-أوكرانيا-1077962267.html
الكونغرس يعد مسودة تدعو إلى نقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
الكونغرس يعد مسودة تدعو إلى نقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا
قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى نقل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى على الفور إلى أوكرانيا. 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T20:56+0000
2023-06-09T20:56+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: "من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب، فإن الإدارة تطيل أمد الصراع الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطالبون فيها بتزويد أوكرانيا بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز "أتاكمز".رفض البيت الأبيض حتى الآن إدراج منطومة "أتاكمز" الصاروخية في حزم المساعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن التهديد بالتصعيد غير مرغوب فيه.في نهاية مايو/أيار، قال بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس نقل صواريخ عملياتية تكتيكية إلى أوكرانيا.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230609/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-لأوكرانيا-بقيمة-ملياري-دولار-تشمل-ذخائر-لأنظمة-الدفاع-الجوي-1077958466.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكونغرس يعد مسودة تدعو إلى نقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

20:56 GMT 09.06.2023
© Twitter.comالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
© Twitter.com
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قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى نقل صواريخ "أتاكمز" البعيدة المدى على الفور إلى أوكرانيا.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: "من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب، فإن الإدارة تطيل أمد الصراع الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطالبون فيها بتزويد أوكرانيا بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز "أتاكمز".
رفض البيت الأبيض حتى الآن إدراج منطومة "أتاكمز" الصاروخية في حزم المساعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن التهديد بالتصعيد غير مرغوب فيه.
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار تشمل ذخائر لأنظمة الدفاع الجوي
15:13 GMT
في نهاية مايو/أيار، قال بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس نقل صواريخ عملياتية تكتيكية إلى أوكرانيا.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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