https://sputnikarabic.ae/20230609/رئيس-مجلس-النواب-الأمريكي-اليوم-نقف-مع-ترامب-لأنه-يوم-مظلم-في-تاريخ-بلادن-1077920330.html
رئيس مجلس النواب الأمريكي: اليوم نقف مع ترامب لأنه يوم مظلم في تاريخ بلادن
رئيس مجلس النواب الأمريكي: اليوم نقف مع ترامب لأنه يوم مظلم في تاريخ بلادن
أعرب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، عن استيائه استدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة الفيدرالية، واصف... 09.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-09T01:48+0000
2023-06-09T01:48+0000
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وأعرب مكارثي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن عدم قبوله لتوجيه اتهامات من قبل الرئيس جو بايدن، للمرشح الرئيسي الرافض له، قائلا: "من غير المقبول أن يُقدم الرئيس على توجيه اتهامات للمرشح الرئيسي الرافض له. لقد احتفظ جو بايدن على وثائق سرية لعقود من الزمن".وأكد مكارثي أنه وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون يقفون مع الرئيس ترامب في مواجهة هذا الظلم الجسيم. وأعلن أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعملون على محاسبة هذا الاستخدام الوقح للسلطة، مؤكدين على ضرورة تحمل المسؤولية وتطبيق العدالة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء القادم.وقال ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا.وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".
https://sputnikarabic.ae/20230608/ترامب-تم-استدعائي-للمثول-أمام-المحكمة-الفيدرالية-في-ميامي-1077919815.html
https://sputnikarabic.ae/20230124/إعلام-العثور-على-وثائق-سرية-في-منزل-نائب-ترامب-1072673602.html
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ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب, خطط ترامب, دعم ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس مجلس النواب الأمريكي: اليوم نقف مع ترامب لأنه يوم مظلم في تاريخ بلادن
01:48 GMT 09.06.2023 (تم التحديث: 01:50 GMT 09.06.2023) تابعنا عبر
أعرب كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، عن استيائه استدعاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للمثول أمام المحكمة الفيدرالية، واصف اليوم بأنه "مظلم" للولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب مكارثي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، عن عدم قبوله لتوجيه اتهامات من قبل الرئيس جو بايدن، للمرشح الرئيسي الرافض له، قائلا: "من غير المقبول أن يُقدم الرئيس على توجيه اتهامات للمرشح الرئيسي الرافض له. لقد احتفظ جو بايدن على وثائق سرية لعقود من الزمن".
وأكد مكارثي أنه وكل أمريكي يؤمن بسيادة القانون يقفون مع الرئيس ترامب في مواجهة هذا الظلم الجسيم. وأعلن أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعملون على محاسبة هذا الاستخدام الوقح للسلطة، مؤكدين على ضرورة تحمل المسؤولية وتطبيق العدالة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية
واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء القادم.
وقال ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".
ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية
التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو بولاية فلوريدا.
وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.
وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب
4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".