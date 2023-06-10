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https://sputnikarabic.ae/20230610/السيسي-حريصون-على-استقرار-السودان-بأسرع-وقت-ممكن-ووقف-القتال-في-البلاد-1077974230.html
السيسي: حريصون على استقرار ‎السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد
السيسي: حريصون على استقرار ‎السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجددا حرص مصر على استقرار ‎السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد. 10.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-10T11:34+0000
2023-06-10T11:34+0000
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وقال السيسي، خلال جولة تفقدية، فجر اليوم السبت في الكلية الحربية، إن "مصر استقبلت 200 ألف نازح سوداني خلال الأسابيع السبعة الأخيرة منذ اندلاع النزاع"، مضيفا أن ‎"مصر تستضيف 9 ملايين ضيف على أراضيها يعاملون نفس معاملة المصريين".وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء ‏البلاد لمدة 24 ساعة‎.‎وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".وأشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها، كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

السيسي: حريصون على استقرار ‎السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد

11:34 GMT 10.06.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYANالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مجددا حرص مصر على استقرار ‎السودان بأسرع وقت ممكن ووقف القتال في البلاد.
وقال السيسي، خلال جولة تفقدية، فجر اليوم السبت في الكلية الحربية، إن "مصر استقبلت 200 ألف نازح سوداني خلال الأسابيع السبعة الأخيرة منذ اندلاع النزاع"، مضيفا أن ‎"مصر تستضيف 9 ملايين ضيف على أراضيها يعاملون نفس معاملة المصريين".
وأمس الجمعة، أعلن الجيش السوداني، موافقته على اتفاق وقف إطلاق نار في جميع أنحاء ‏البلاد لمدة 24 ساعة‎.‎
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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وجاء في بيان للقوات المسلحة السودانية، أنه "تقديرا لجهود الميسرين (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة)، ومراعاة للجوانب الإنسانية التي يعانيها شعبنا جراء العمليات الجارية، توافق القوات المسلحة على مقترح هدنة 24 ساعة".
وأشار الجيش السوداني في بيانه إلى أن الهدنة تبدأ اعتبارا من غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا بتوقيت الخرطوم، وتعلن التزامها بها، كما شدد على "احتفاظه بحق التعامل مع أي خروقات، قد ترتكبها قوات الدعم السريع خلال هذه الهدنة".
كما حذرت السعودية والولايات المتحدة في البيان من أن خرق الأطراف السودانية للهدنة سيؤدي إلى تأجيل محادثات جدة.
دخان كثيف يتصاعد فوق المباني المجاورة لمطار الخرطوم في 15 أبريل 2023، وسط اشتباكات في العاصمة السودانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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وتدور منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
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