https://sputnikarabic.ae/20230609/لائحة-الاتهام-ضد-ترامب-يواجه-38-تهمة-جنائية-والسجن-20-عاما-1077961095.html

لائحة الاتهام ضد ترامب: يواجه 38 تهمة جنائية والسجن 20 عاما

لائحة الاتهام ضد ترامب: يواجه 38 تهمة جنائية والسجن 20 عاما

كشفت لائحة الاتهام الصادرة ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه يواجه 38 ‏تهمة جنائية، بسبب سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، بما في ذلك... 09.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-09T18:20+0000

2023-06-09T18:20+0000

2023-06-09T18:20+0000

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واشنطن - سبوتنيك. ومن بين تلك التهم، يواجه ترامب 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمّد بمعلومات الدفاع الوطني، وتهمة واحدة بالتآمر لعرقلة العدالة، وتهمة إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي، بالإضافة إلى تهمتين منفصلتين بشأن الإدلاء ببيانات كاذبة، وتهم أخرى ذات صلة.كما أشارت لائحة الاتهام، إلى أن ترامب قد يواجه حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما، في عدد من التهم الموجهة إليه.وينفي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مزاعم ارتكاب مخالفات، وانتقد المدعين العامين لعدم ملاحقتهم الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بسبب سوء تعامله المزعوم مع المواد السرية، بنفس المستوى من الصرامة التي يتلقاها.وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب أنه تلقى إخطارًا من خلال محاميه بتوجيه اتهامات له بتهمة حيازة مواد سرية، واستدعائه للمثول أمام المحكمة في ميامي الثلاثاء المقبل.وقال ترامب: "تم استدعائي للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي يوم الثلاثاء... لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".ويعتقد ترامب أن أساس الاتهامات هو الوثائق السرية التي استولى عليها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) خلال تفتيشهم لمنزله في مار-أ-لاغو في ولاية فلوريدا.وفي أغسطس/ آب الماضي، عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية"، أثناء تفتيشه مقر إقامة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا.وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقر إقامة ترامب 4 مجموعات من الوثائق المصنفة "سرية للغاية"، و3 مجموعات من المستندات "السرية" و3 مجموعات "خاصة".

https://sputnikarabic.ae/20230609/البيت-الأبيض-عن-استدعاء-ترامب-للمحاكمة-بايدن-علم-مثل-الجميع-بأمر-حيازة-المواد-السرية-من-الإعلام-1077959792.html

https://sputnikarabic.ae/20230608/ترامب-تم-استدعائي-للمثول-أمام-المحكمة-الفيدرالية-في-ميامي-1077919815.html

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