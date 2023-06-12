https://sputnikarabic.ae/20230612/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-قلقة-من-الاعتقال-الجماعي-للمهاجرين-1078024017.html
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقة من الاعتقال الجماعي للمهاجرين
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقة من الاعتقال الجماعي للمهاجرين
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها من "عمليات الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد". 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T10:58+0000
2023-06-12T10:58+0000
2023-06-12T10:58+0000
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وقالت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن السلطات الليبية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين.وأشارت البعثة إلى أن هناك العديد من هؤلاء المهاجرين محتجزين، بينهم نساء حوامل وأطفال، في أماكن مكتظة وغير صحية، فيما تعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا قانونيًا، للطرد دون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.وتأتي "حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية بالتزامن مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام".وتدعو البعثة الأممية السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما يتوجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرقي ليبيا، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.وأوضح البرغثي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.ولفت إلى أن استمرار الوضع في السودان يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع "تحت السيطرة" حتى يومه.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قلقة من الاعتقال الجماعي للمهاجرين
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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الاثنين، عن قلقها من "عمليات الاعتقال التعسفي الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء الذي طال جميع أنحاء البلاد".
وقالت البعثة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن السلطات الليبية اعتقلت آلاف الرجال والنساء والأطفال من الشوارع ومن منازلهم أو في أعقاب مداهمات لما يزعم بأنها مخيمات ومستودعات للمُتجِرين.
وأشارت البعثة إلى أن هناك العديد من هؤلاء المهاجرين محتجزين، بينهم نساء حوامل وأطفال، في أماكن مكتظة وغير صحية، فيما تعرض آلاف آخرون بشكل جماعي، بمن فيهم مهاجرون دخلوا ليبيا
قانونيًا، للطرد دون تدقيق أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وتأتي "حملة الاعتقالات والترحيل التعسفية بالتزامن مع تزايد مقلق في خطاب الكراهية والخطاب العنصري ضد الأجانب على الإنترنت وفي وسائل الإعلام".
وتدعو البعثة الأممية السلطات الليبية إلى وقف هذه الإجراءات ومعاملة المهاجرين بكرامة وإنسانية بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، كما يتوجب على السلطات الليبية أن تمنح وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية حق الوصول دون عوائق إلى المحتجزين الذين يحتاجون إلى حماية عاجلة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال اللواء رافع البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرقي ليبيا
، إن استمرار الأوضاع في السودان يضاعف عمليات النزوح باتجاه الحدود الليبية.
وأوضح البرغثي في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المئات من السودانيين وصلوا إلى الحدود الليبية مع السودان (جنوبي ليبيا)، بشكل فردي، في ظل توقعات بارتفاع الأعداد حال استمرار الأوضاع.
ولفت إلى أن استمرار الوضع في السودان
يترتب عليه الكثير من المخاطر، خاصة فيما يتعلق بعمليات النزوح والهجرة باتجاه دول الجوار، مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية تسيطر على الحدود مع السودان حتى الآن، بما يجعل الأوضاع "تحت السيطرة" حتى يومه.