https://sputnikarabic.ae/20230612/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1078015121.html
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في مقاطعات بالبلاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T01:13+0000
2023-06-12T01:13+0000
2023-06-12T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار
أخبار أوكرانيا
روسيا
خاركوف
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كيروفوغراد، نيكولاييف، تشيركاسي، خاركوف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة خيرسون.ووفقًا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو).وقبل ذلك، دوت صافرات الإنذار الجوي أيضاً في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي الأوكرانية، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة زابوروجيه.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
صافرات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, خاركوف
صافرات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, خاركوف
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
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أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في مقاطعات بالبلاد.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كيروفوغراد، نيكولاييف، تشيركاسي، خاركوف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف
من مقاطعة خيرسون.
ووفقًا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو).
وقبل ذلك، دوت صافرات الإنذار الجوي أيضاً في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا
وسومي الأوكرانية، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة زابوروجيه.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.