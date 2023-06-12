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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230612/صافرات-الإنذار-تدوي-في-عدة-مقاطعات-أوكرانية-1078015121.html
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية
أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في مقاطعات بالبلاد. 12.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-12T01:13+0000
2023-06-12T01:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صافرات الإنذار
أخبار أوكرانيا
روسيا
خاركوف
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موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كيروفوغراد، نيكولاييف، تشيركاسي، خاركوف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة خيرسون.ووفقًا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو).وقبل ذلك، دوت صافرات الإنذار الجوي أيضاً في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي الأوكرانية، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة زابوروجيه.بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230611/إجلاء-أكثر-من-7-آلاف-شخص-من-الأراضي-التي-غمرتها-الفيضانات-في-مقاطعة-خيرسون-1078014740.html
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صافرات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, خاركوف
صافرات الإنذار, أخبار أوكرانيا, روسيا, خاركوف

صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

01:13 GMT 12.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsynaانفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022
انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
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أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في مقاطعات بالبلاد.
موسكو- سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كيروفوغراد، نيكولاييف، تشيركاسي، خاركوف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة خيرسون.
ووفقًا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو).
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إجلاء أكثر من 7 آلاف شخص من الأراضي التي غمرتها الفيضانات في مقاطعة خيرسون
أمس, 22:54 GMT
وقبل ذلك، دوت صافرات الإنذار الجوي أيضاً في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي الأوكرانية، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة زابوروجيه.
بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
تُشن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات، ومنذ ذلك الحين، صافرات الإنذار من الغارات الجوية تدوي في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع8 يونيو, 04:58 GMT
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