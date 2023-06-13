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إعلام: كانتي يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة براتب 100 مليون يورو
إعلام: كانتي يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة براتب 100 مليون يورو
أكمل الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عملية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
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وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على تويتر، إن "نجولو كانتي وقع اليوم عقود انتقاله لاتحاد جدة"، مضيفًا أن "راتب كانتي سيكون نحو 100 مليون يورو، وقد اكتمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية بالفعل".يذكر أن نادي اتحاد جدة أعلن، الأسبوع الماضي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد.وكشف نجم كرة القدم الفرنسي عن سبب اختياره للمملكة العربية السعودية للانتقال للعيش فيها، بعد تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي.وأوضح في لقاء إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر"، أنه اختار المملكة لكونه مسلم الديانة، مؤكدًا أنه لطالما رغب في العيش هناك.وقال: "لماذا اخترت نادي اتحاد جدة، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، وحائز على العديد من الألقاب، أما عن سبب اختياري للسعودية، فلأنني مسلم وهي دولة مسلمة، ولطالما رغبت في العيش هناك".ويتطلع اتحاد جدة لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف، من أجل الاستعداد للمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , نادي تشيلسي, منوعات, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , نادي تشيلسي, منوعات, رياضة

إعلام: كانتي يوقع على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة براتب 100 مليون يورو

12:11 GMT 13.06.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISالفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي
الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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أكمل الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عملية انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة السعودي.
وقال فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، عبر حسابه على تويتر، إن "نجولو كانتي وقع اليوم عقود انتقاله لاتحاد جدة"، مضيفًا أن "راتب كانتي سيكون نحو 100 مليون يورو، وقد اكتمل الجزء الأول من الفحوصات الطبية بالفعل".
يذكر أن نادي اتحاد جدة أعلن، الأسبوع الماضي، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قادمًا من ريال مدريد.

وكشف نجم كرة القدم الفرنسي عن سبب اختياره للمملكة العربية السعودية للانتقال للعيش فيها، بعد تعاقده مع نادي اتحاد جدة السعودي.
وأوضح في لقاء إعلامي، نشرته الصفحة الرسمية للنادي على "تويتر"، أنه اختار المملكة لكونه مسلم الديانة، مؤكدًا أنه لطالما رغب في العيش هناك.
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وقال: "لماذا اخترت نادي اتحاد جدة، لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية، ويمتلك قاعدة جماهيرية شغوفة، وحائز على العديد من الألقاب، أما عن سبب اختياري للسعودية، فلأنني مسلم وهي دولة مسلمة، ولطالما رغبت في العيش هناك".
ويتطلع اتحاد جدة لإبرام صفقات مميزة هذا الصيف، من أجل الاستعداد للمشاركة المنتظرة في كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية.
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