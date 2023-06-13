https://sputnikarabic.ae/20230613/التنفس-الذري-عبر-الليزر-وبقايا-العالم-القديم-في-الصخور-الأسترالية-والتطور-الخلوي-الفريد-1078066581.html
التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في الصخور الأسترالية والتطور الخلوي الفريد
التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في الصخور الأسترالية والتطور الخلوي الفريد
قد تكون الستيرويدات البدائية الموجودة في الصخور الأسترالية القديمة قد صنعتها أقدم الخلايا المعقدة قبل أن تتطور إلى حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T15:02+0000
2023-06-13T15:02+0000
2023-06-13T15:02+0000
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التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في الصخور الاسترالية والتطور الخلوي الفريد
التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في الصخور الاسترالية والتطور الخلوي الفريد
يساعد اكتشاف "التنفس" الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية... تطور خلوي لا مثيل له في نمو الفطريات المحتوية على خلايا مستنسخة أضعاف الأضعاف مقارنة بأسلافها...نص الحلقة:- تسعى دراسة إلى تسليط الضوء على الانتقال غير المفهوم جيدا من الكائنات الوحيدة الخلية إلى الأنواع المعقدة من الخلايا، التي حدثت منذ ملايين السنين والتي اختفت أشكالها المبكرة إلى حد كبير.. وقد نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية 20000 مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي لا مثيل له..- حقق باحثون من جامعة واشنطن اكتشافا رائدا، حيث سجلوا الظاهرة المعروفة باسم التنفس الذري من خلال مراقبة الضوء المنبعث من الذرات عند تحفيزها بواسطة الليزر. هذا الاكتشاف يحمل إمكانات كبيرة لتشفير ونقل المعلومات الكمومية.- بيانات حديثة تدل على أن "التوالد العذري" الذي يشير إلى التكاثر دون إخصاب، هو حالة شائعة بين بعض الأنواع، ويبدو أنها "أكثر شيوعا مما يعتقد العلماء".- في هذه الحلقة أيضا نناقش محورا يتعلق بالوجهات العلمية الجديدة في العالم... إذ بدأت مؤسسات بحثية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ تدابير لترقية مكانتها تحت التصنيف العالمي للجامعات، من خلال تشجيع كبار الباحثين على التحول إلى العمل تحت لوائها...الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, أستراليا, كسوف الشمس, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
مرايا العلوم, أستراليا, كسوف الشمس, السعودية, أخبار السعودية اليوم, аудио
التنفس الذري عبر الليزر وبقايا العالم القديم في الصخور الأسترالية والتطور الخلوي الفريد
تابعنا عبر
قد تكون الستيرويدات البدائية الموجودة في الصخور الأسترالية القديمة قد صنعتها أقدم الخلايا المعقدة قبل أن تتطور إلى حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب.
يساعد اكتشاف "التنفس" الذري من خلال الليزر في ترميز ونقل المعلومات الكمية... تطور خلوي لا مثيل له في نمو الفطريات المحتوية على خلايا مستنسخة أضعاف الأضعاف مقارنة بأسلافها...
- تسعى دراسة إلى تسليط الضوء على الانتقال غير المفهوم جيدا من الكائنات الوحيدة الخلية
إلى الأنواع المعقدة من الخلايا، التي حدثت منذ ملايين السنين والتي اختفت أشكالها المبكرة إلى حد كبير.. وقد نمت الفطريات التي تحتوي على أكثر من نصف مليون خلية نسيلية 20000 مرة أكبر من أسلافها في تطور خلوي لا مثيل له..
- حقق باحثون من جامعة واشنطن اكتشافا رائدا، حيث سجلوا الظاهرة المعروفة باسم التنفس الذري من خلال مراقبة الضوء المنبعث من الذرات عند تحفيزها بواسطة الليزر. هذا الاكتشاف يحمل إمكانات كبيرة لتشفير ونقل المعلومات الكمومية.
- قد تكون الستيرويدات البدائية الموجودة في الصخور الأسترالية القديمة قد صنعتها أقدم الخلايا المعقدة قبل أن تتطور إلى حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب... ويُعتقد أن الجزيئات الموجودة في الصخور الأسترالية التي يبلغ عمرها 1.6 مليار عام هي بقايا "عالم ضائع" من الكائنات الحية القديمة، التي كانت تشكل أقدم حياة معقدة.
- بيانات حديثة تدل على أن "التوالد العذري" الذي يشير إلى التكاثر دون إخصاب، هو حالة شائعة بين بعض الأنواع، ويبدو أنها "أكثر شيوعا مما يعتقد العلماء".
- توصلت دراسة جديدة إلى أنه قد يكون هناك مئات الملايين من الكواكب الصالحة للحياة في مجرة درب التبانة
حيث تقع مجموعتنا الشمسية. وتقول الدراسة، إن معظم النجوم في مجرتنا من نوع الأقزام الحمراء، وهي أصغر حجما وأكثر احمرارا من الشمس - وقد يكون لدى العديد منها القدرة على استضافة الحياة.
- في هذه الحلقة أيضا نناقش محورا يتعلق بالوجهات العلمية الجديدة في العالم... إذ بدأت مؤسسات بحثية في المملكة العربية السعودية
في اتخاذ تدابير لترقية مكانتها تحت التصنيف العالمي للجامعات، من خلال تشجيع كبار الباحثين على التحول إلى العمل تحت لوائها...
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد