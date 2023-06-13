https://sputnikarabic.ae/20230613/الكويت-تبرم-صفقة-شراء-طائرات-مسيرة-تركية-بقيمة-367-مليون-دولار-1078073145.html
الكويت تبرم صفقة شراء طائرات مسيرة تركية بقيمة 367 مليون دولار
الكويت تبرم صفقة شراء طائرات مسيرة تركية بقيمة 367 مليون دولار
أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا على توريد طائرات دون طيار بقيمة 367 مليون دولار. 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T19:55+0000
2023-06-13T19:55+0000
2023-06-13T19:55+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الكويتية تعاقدت مع الحكومة التركية على توريد عدد من الطائرات دون طيار من نوع "بيرقدار TB2"، بقيمة 367 مليون دولار.وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الكويتية قد نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن التعاقد مع تركيا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، خاصة وأن تلك الطائرات التركية ذات إمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية.وتتميز الطائرات التركية بحصولها على المعلومات الاستخبارية، وقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.وأفاد بيان الجيش الكويتي بأنه سبق وتم اختبار هذا النوع من الطائرات في الكويت في عام 2019، حيث حققت مدة طيران قياسية بلغت حوالي 27 ساعة دون انقطاع، خلال هذا العام، وذلك في ظل ظروف مناخية صعبة مثل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية.وأوضح البيان العسكري أن "طائرة بيرقدار TB2 التركية من أفضل الطائرات دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، فهي بطول 6.5 متر وعرض 12 مترا، ولها قدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كغ كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كم، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كم في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون انقطاع".ويتضمن عقد صفقة شراء طائرات دون طيار تركية لوزارة الدفاع الكويتية، وجوب تجهيز منشآت خاصة للطائرات، تشمل تسليحها ومعدات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطات التحكم الأرضية المتنقلة التي تتوافق مع معايير حلف "الناتو"، وكذلك توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها.وتشمل الصفقة الكويتية التركية ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار للطائرات دون طيار طوال فترة العقد، مع توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، بالإضافة إلى تدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية الكويتية، مع توفير الدعم الفني لـ 3 سنوات.وأشار بيان وزارة الدفاع الكويتية أن بلاده تعد الدولة رقم 28 حول العالم التي تبرم عقد شراء طائرات مسيرة، بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لمثل هذه الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230428/بيرقدار-كمانكش-تركيا-تطور-صاروخا-يعزز-قدرات-الطائرة-المسيرة-فيديو-1076421529.html
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الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار تركيا اليوم
الأخبار, العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار تركيا اليوم
الكويت تبرم صفقة شراء طائرات مسيرة تركية بقيمة 367 مليون دولار
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أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع تركيا على توريد طائرات دون طيار بقيمة 367 مليون دولار.
وذكرت وكالة
الأنباء الكويتية "كونا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاع الكويتية تعاقدت مع الحكومة التركية على توريد عدد من الطائرات دون طيار من نوع "بيرقدار TB2"، بقيمة 367 مليون دولار.
وأكدت الوكالة أن وزارة الدفاع الكويتية
قد نشرت بيانا أوضحت من خلاله أن التعاقد مع تركيا يهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي، خاصة وأن تلك الطائرات التركية ذات إمكانيات فنية عالية في تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والاستهداف ودعم العمليات العسكرية.
وتتميز الطائرات التركية بحصولها على المعلومات الاستخبارية، وقدرتها على حمل مجموعة متنوعة من الأسلحة خاصة الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الذكية.
وأفاد بيان الجيش الكويتي بأنه سبق وتم اختبار هذا النوع من الطائرات في الكويت في عام 2019، حيث حققت مدة طيران قياسية بلغت حوالي 27 ساعة دون انقطاع، خلال هذا العام، وذلك في ظل ظروف مناخية صعبة مثل ارتفاع درجة الحرارة وهبوب الرياح والعواصف الرملية.
وأوضح البيان العسكري أن "طائرة بيرقدار TB2 التركية
من أفضل الطائرات دون طيار في العالم من حيث الاستخدامات المتعددة، فهي بطول 6.5 متر وعرض 12 مترا، ولها قدرة على التحليق بحمولة تصل إلى 650 كغ كحد أقصى، ومدى يصل إلى 150 كم، وبسرعة تصل إلى 70 عقدة (130 كم في الساعة) وقدرة على الطيران لمدة تصل لأكثر من 24 ساعة من دون انقطاع".
ويتضمن عقد صفقة شراء طائرات دون طيار تركية لوزارة الدفاع الكويتية، وجوب تجهيز منشآت خاصة للطائرات، تشمل تسليحها ومعدات الحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى محطات التحكم الأرضية المتنقلة التي تتوافق مع معايير حلف "الناتو"، وكذلك توفير الصيانة اللازمة والإمدادات اللوجستية لها.
وتشمل الصفقة الكويتية التركية ضمان مدة الصلاحية لجميع قطع الغيار للطائرات دون طيار
طوال فترة العقد، مع توفير معدات الدعم والاختبارات الأرضية، بالإضافة إلى تدريب الطيارين والفنيين من الكوادر الوطنية الكويتية، مع توفير الدعم الفني لـ 3 سنوات.
وأشار بيان وزارة الدفاع الكويتية أن بلاده تعد الدولة رقم 28 حول العالم التي تبرم عقد شراء طائرات مسيرة، بعد امتلاك العديد من الدول الشقيقة والصديقة لمثل هذه الطائرات.