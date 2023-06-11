https://sputnikarabic.ae/20230611/ترامب-إف-بي-آي-أخفى-دليلا-على-تلقي-بايدن-رشوة-بقيمة-5-ملايين-دولار-من-أوكرانيا-1077989026.html

ترامب: "إف بي آي" أخفى دليلا على تلقي بايدن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا

ترامب: "إف بي آي" أخفى دليلا على تلقي بايدن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه لائحة اتهام له، في ‏نفس اليوم الذي تم الكشف فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف... 11.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-11T05:50+0000

2023-06-11T05:50+0000

2023-06-11T05:50+0000

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وأضاف ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له منذ صدور لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، واستدعائه للمثول للمحاكمة، اليوم الثلاثاء المقبل: "لم أقرأ أي شيء عن فضيحة بايدن، كان من الممكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ".كما شن الرئيس الأمريكي السابق في خطابه، هجوما على وزارة العدل، واتهم المدعين بشن حملة ذات دوافع سياسية، بغرض إبعاده عن البيت الأبيض.وزعم ترامب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية من أجل تقويض الحملة الرئاسية لمنافسه السياسي الرئيسي، وكذلك لتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية بشأن نجل بايدن.وقال ترامب:وتؤكد "العدل الأمريكية" أن كافة قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، فيما شدد بايدن على أنه لن يتدخل في تحقيق ترامب.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد يوم واحد من كشف المدعين عن لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة ضده، والتي تشمل مزاعم بأنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.يشار إلى أن ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام المقبل 2024، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، التي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.

https://sputnikarabic.ae/20230610/ترامب-يقول-إن-الولايات-المتحدة-تعاني-من-نقص-ذخائر-بسبب-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077987076.html

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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا