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https://sputnikarabic.ae/20230611/ترامب-إف-بي-آي-أخفى-دليلا-على-تلقي-بايدن-رشوة-بقيمة-5-ملايين-دولار-من-أوكرانيا-1077989026.html
ترامب: "إف بي آي" أخفى دليلا على تلقي بايدن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا
ترامب: "إف بي آي" أخفى دليلا على تلقي بايدن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه لائحة اتهام له، في ‏نفس اليوم الذي تم الكشف فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف... 11.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-11T05:50+0000
2023-06-11T05:50+0000
دونالد ترامب
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وأضاف ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له منذ صدور لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، واستدعائه للمثول للمحاكمة، اليوم الثلاثاء المقبل: "لم أقرأ أي شيء عن فضيحة بايدن، كان من الممكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ".كما شن الرئيس الأمريكي السابق في خطابه، هجوما على وزارة العدل، واتهم المدعين بشن حملة ذات دوافع سياسية، بغرض إبعاده عن البيت الأبيض.وزعم ترامب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية من أجل تقويض الحملة الرئاسية لمنافسه السياسي الرئيسي، وكذلك لتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية بشأن نجل بايدن.وقال ترامب:وتؤكد "العدل الأمريكية" أن كافة قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، فيما شدد بايدن على أنه لن يتدخل في تحقيق ترامب.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد يوم واحد من كشف المدعين عن لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة ضده، والتي تشمل مزاعم بأنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.يشار إلى أن ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام المقبل 2024، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، التي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230610/ترامب-يقول-إن-الولايات-المتحدة-تعاني-من-نقص-ذخائر-بسبب-المساعدات-العسكرية-لأوكرانيا-1077987076.html
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دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ترامب: "إف بي آي" أخفى دليلا على تلقي بايدن رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا

05:50 GMT 11.06.2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / ALLISON JOYCE
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه ليس من قبيل المصادفة أن يتم توجيه لائحة اتهام له، في ‏نفس اليوم الذي تم الكشف فيه أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أخفى دليلا على أن خلفه، جو ‏بايدن، تلقى رشوة بقيمة 5 ملايين دولار من أوكرانيا.‏
وأضاف ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، اليوم الأحد، في أول ظهور علني له منذ صدور لائحة الاتهام الفيدرالية ضده، واستدعائه للمثول للمحاكمة، اليوم الثلاثاء المقبل: "لم أقرأ أي شيء عن فضيحة بايدن، كان من الممكن أن تكون هذه أكبر قصة في التاريخ".
كما شن الرئيس الأمريكي السابق في خطابه، هجوما على وزارة العدل، واتهم المدعين بشن حملة ذات دوافع سياسية، بغرض إبعاده عن البيت الأبيض.
وزعم ترامب أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية من أجل تقويض الحملة الرئاسية لمنافسه السياسي الرئيسي، وكذلك لتشتيت الانتباه عن التحقيقات الفيدرالية والكونغرسية بشأن نجل بايدن.
وقال ترامب:
"إن لائحة الاتهام السخيفة التي لا أساس لها من قبل وزارة العدل الظالمة والمسلحة في إدارة بايدن، ستسقط مثلها مثل أفظع انتهاكات السلطة في تاريخ بلدنا".
وتؤكد "العدل الأمريكية" أن كافة قراراتها الاستقصائية تتخذ دون اعتبار للسياسات الحزبية، فيما شدد بايدن على أنه لن يتدخل في تحقيق ترامب.
وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد يوم واحد من كشف المدعين عن لائحة اتهام مكونة من 37 تهمة ضده، والتي تشمل مزاعم بأنه أساء التعامل مع وثائق سرية تضمنت بعضا من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مؤتمر صحفي في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، بعد جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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أمس, 23:17 GMT
يشار إلى أن ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة للعام المقبل 2024، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.
ونفى ترامب خلال مثوله أمام محكمة مانهاتن جميع التهم الموجهة إليه، التي يتعلق أغلبها بتزوير سجلات مالية، ودفع أموال للممثلة الإباحية، ستورمي دانيلز، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016.
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