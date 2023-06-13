https://sputnikarabic.ae/20230613/قوات-أوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-24-ساعة-1078038772.html
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T00:11+0000
2023-06-13T00:11+0000
2023-06-13T00:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 23 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة مدفعية [عيار] 155 و 152 ملم. باتجاه غورلفكو - سبع مرات قصفت من مدفعية 152 ملم. باتجاه فولنوفاخا - قصف واحد من راجمات الصواريخ".وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية وهي، غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا، وفولنوفكا للقصف.خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن وفاة امرأة مدنية، بحي كييفسكي في دونيتسك، وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفل مواليد عام 2022 بجروح متفاوتة الخطورة بحي كييفسكي في دونيتسك.في اليوم السابق، سُجل 8 مرات قصف من جانب القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-يؤكد-أهمية-العملية-العسكرية-الخاصة-لتقوية-روسيا-1078033886.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 23 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة مدفعية
[عيار] 155 و 152 ملم. باتجاه غورلفكو - سبع مرات قصفت من مدفعية 152 ملم. باتجاه فولنوفاخا - قصف واحد من راجمات الصواريخ".
وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 145 وحدة من الذخيرة المختلفة.
وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية وهي، غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا، وفولنوفكا للقصف.
خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن وفاة امرأة مدنية، بحي كييفسكي في دونيتسك، وأصيب ستة مدنيين
، بينهم طفل مواليد عام 2022 بجروح متفاوتة الخطورة بحي كييفسكي في دونيتسك.
في اليوم السابق، سُجل 8 مرات قصف من جانب القوات الأوكرانية.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.