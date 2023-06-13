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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230613/قوات-أوكرانية-تقصف-جمهورية-دونيتسك-23-مرة-خلال-24-ساعة-1078038772.html
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز... 13.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-13T00:11+0000
2023-06-13T00:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 23 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة مدفعية [عيار] 155 و 152 ملم. باتجاه غورلفكو - سبع مرات قصفت من مدفعية 152 ملم. باتجاه فولنوفاخا - قصف واحد من راجمات الصواريخ".وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية وهي، غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا، وفولنوفكا للقصف.خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن وفاة امرأة مدنية، بحي كييفسكي في دونيتسك، وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفل مواليد عام 2022 بجروح متفاوتة الخطورة بحي كييفسكي في دونيتسك.في اليوم السابق، سُجل 8 مرات قصف من جانب القوات الأوكرانية.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230612/بوتين-يؤكد-أهمية-العملية-العسكرية-الخاصة-لتقوية-روسيا-1078033886.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, جمهورية لوغانسك الشعبية

قوات أوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة

00:11 GMT 13.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 23 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة مدفعية [عيار] 155 و 152 ملم. باتجاه غورلفكو - سبع مرات قصفت من مدفعية 152 ملم. باتجاه فولنوفاخا - قصف واحد من راجمات الصواريخ".
وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 145 وحدة من الذخيرة المختلفة.
وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية وهي، غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا، وفولنوفكا للقصف.
خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن وفاة امرأة مدنية، بحي كييفسكي في دونيتسك، وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفل مواليد عام 2022 بجروح متفاوتة الخطورة بحي كييفسكي في دونيتسك.
في اليوم السابق، سُجل 8 مرات قصف من جانب القوات الأوكرانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2023
بوتين يؤكد أهمية العملية العسكرية الخاصة "لتقوية روسيا"
أمس, 17:24 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حينها، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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Последствия удара из РСЗО HIMARS по жилому дому в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:03 GMT
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