https://sputnikarabic.ae/20230614/أنطونوف-الولايات-المتحدة-تتعمق-أكثر-في-الصراع-الأوكراني-1078076423.html

أنطونوف: الولايات المتحدة تتعمق أكثر في الصراع الأوكراني

أنطونوف: الولايات المتحدة تتعمق أكثر في الصراع الأوكراني

أعلن سفير روسيا في واشنطن، أناتولي أنطونوف، يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تورطت بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا، دفعت الوضع في هذا البلد نحو مأساة أعمق. 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T01:43+0000

2023-06-14T01:43+0000

2023-06-14T01:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أنطونوف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

سلاح روسيا

العالم

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وقال أنطونوف معلقًا على الحزمة الجديدة للمساعدة العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف بقيمة حوالي 325 مليون دولار: "تورطت الولايات المتحدة بشكل متزايد في أزمة أوكرانيا، وتواصل دفع الوضع في شرق أوكرانيا نحو مأساة أكبر. تجبر العديد من الدول على تزويد نظام زيلينسكي بالأسلحة والذخائر".ووفقًا للدبلوماسي البارز، فإن واشنطن لا تنوي التخلي عن هدفها الرئيسي الذي هو توجيه ضربة استراتيجية لروسيا على ساحة المعركة. وأشار الدبلوماسي إلى أنه بالنسبة للولايات المتحدة، لا يهم كم ستكلف هذه النتيجة من خسائر بشرية.وأضاف أنطونوف: "السياسيون الأمريكيون يحتاجون إلى النجاح لتبرير سياساتهم العشوائية في الاتجاه الأوكراني، ولتأكيد جدوى الإنفاق وإظهار "النجاحات" في مواجهة الاتحاد الروسي قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024".ولفت أنطونوف أن الولايات المتحدة لا تبدي أي اهتمام بالحلول المفاوضاتية للصراع الأوكراني وغير مستعدة للتوقف عند أي شيء، مشيرا إلى أن:وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

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أنطونوف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم