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https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-تبين-سبب-استحالة-عزل-روسيا-1078098123.html
زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا
زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:58+0000
2023-06-14T13:58+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه دولة (روسيا) فرضت نفسها كحضارة ولا يمكن عزلها". وشددت زاخاروفا على ضرورة إغلاق قضية عزل روسيا "بشكل نهائي".وأوضحت: "هناك العديد من الأسئلة والمناقشات حول هذا الموضوع، علينا فقط إغلاقه بشكل نهائي، ستكون هناك محاولات للعزل، ولكن هل يمكن عزل روسيا؟ لا، لقد تم إثبات ذلك بالفعل".
https://sputnikarabic.ae/20230614/رقصة-خليجية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-1078095300.html
https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
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روسيا, ماريا زاخاروفا
روسيا, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا

13:58 GMT 14.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال على الرغم من محاولات القيام بذلك.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه دولة (روسيا) فرضت نفسها كحضارة ولا يمكن عزلها".

ولن يتم عزل بلد وشعب ودولة تقدر تاريخها وتعرفه وتمرره إلى الأجيال القادمة.

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
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رقصة خليجية في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي... فيديو
12:45 GMT
يمكنهم عزل أنفسهم عنا لكن من المستحيل عزلنا.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2023
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وشددت زاخاروفا على ضرورة إغلاق قضية عزل روسيا "بشكل نهائي".
وأوضحت: "هناك العديد من الأسئلة والمناقشات حول هذا الموضوع، علينا فقط إغلاقه بشكل نهائي، ستكون هناك محاولات للعزل، ولكن هل يمكن عزل روسيا؟ لا، لقد تم إثبات ذلك بالفعل".
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