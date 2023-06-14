https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-تبين-سبب-استحالة-عزل-روسيا-1078098123.html
زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا
زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال... 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T13:58+0000
2023-06-14T13:58+0000
2023-06-14T13:58+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_dd8b1879bf488eb579db2464efed26c3.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه دولة (روسيا) فرضت نفسها كحضارة ولا يمكن عزلها". وشددت زاخاروفا على ضرورة إغلاق قضية عزل روسيا "بشكل نهائي".وأوضحت: "هناك العديد من الأسئلة والمناقشات حول هذا الموضوع، علينا فقط إغلاقه بشكل نهائي، ستكون هناك محاولات للعزل، ولكن هل يمكن عزل روسيا؟ لا، لقد تم إثبات ذلك بالفعل".
https://sputnikarabic.ae/20230614/رقصة-خليجية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-فيديو-1078095300.html
https://sputnikarabic.ae/20230610/زاخاروفا-بشأن-ضلوع-أوكرانيا-بتفجير-التيار-الشمالي-لا-يمكن-العثور-على-كبش-فداء-أفضل-1077972114.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/02/1050019893_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c0e0ce5334adceef6ad450bd821a9fca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال على الرغم من محاولات القيام بذلك.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه دولة (روسيا) فرضت نفسها كحضارة ولا يمكن عزلها".
ولن يتم عزل بلد وشعب ودولة تقدر تاريخها وتعرفه وتمرره إلى الأجيال القادمة.
يمكنهم عزل أنفسهم عنا لكن من المستحيل عزلنا.
وشددت زاخاروفا على ضرورة إغلاق قضية عزل روسيا "بشكل نهائي".
وأوضحت
: "هناك العديد من الأسئلة والمناقشات حول هذا الموضوع، علينا فقط إغلاقه بشكل نهائي، ستكون هناك محاولات للعزل، ولكن هل يمكن عزل روسيا؟ لا، لقد تم إثبات ذلك بالفعل".