https://sputnikarabic.ae/20230614/زاخاروفا-تبين-سبب-استحالة-عزل-روسيا-1078098123.html

زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا

زاخاروفا تبين سبب استحالة عزل روسيا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن روسيا ليست معزولة بأي حال من الأحوال... 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T13:58+0000

2023-06-14T13:58+0000

2023-06-14T13:58+0000

روسيا

ماريا زاخاروفا

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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "هذه دولة (روسيا) فرضت نفسها كحضارة ولا يمكن عزلها". وشددت زاخاروفا على ضرورة إغلاق قضية عزل روسيا "بشكل نهائي".وأوضحت: "هناك العديد من الأسئلة والمناقشات حول هذا الموضوع، علينا فقط إغلاقه بشكل نهائي، ستكون هناك محاولات للعزل، ولكن هل يمكن عزل روسيا؟ لا، لقد تم إثبات ذلك بالفعل".

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روسيا, ماريا زاخاروفا