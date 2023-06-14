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https://sputnikarabic.ae/20230614/ماكرون-يتعهد-بمحاولة-الضغط-على-مبابي-للبقاء-1078106973.html
ماكرون يتعهد بمحاولة الضغط على مبابي للبقاء
ماكرون يتعهد بمحاولة الضغط على مبابي للبقاء
أجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سؤال من أحد مشجعي باريس سان جيرمان حول مستقبل كيليان مبابي. 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T17:03+0000
2023-06-14T17:03+0000
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إيمانويل ماكرون
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
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وإيمانويل ماكرون هو عاشق لكرة القدم قبل أن يكون من محبي أولمبيك مارسيليا، وكان قد شارك بالفعل في ربيع عام 2022، لإقناع كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان، وفق موقع madeinfoot.وردا على سؤال من أحد مشجعي باريس سان جيرمان، أكد ماكرون أنه سينظر في مستقبل كيليان مبابي (24 عاما)، الذي لا يريد تمديد عقده حتى عام 2025.وقال ماكرون: "ليس لدي علم إن كان سيبقى أم لا، لكني سأضغط من أجل بقائه في باريس سان جيرمان"، مضيفا: "لست متأكدًا من أن هذا الضغط سيعمل مرة أخرى".وأمس الثلاثاء، أعلن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسميا، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مُسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت، في وقت سابق اليوم، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي الباريسي، في وقت سابق أول أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد مبابي عام 2018، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230613/أخبرتهم-أنني-لن-أمدد-عقدي-مبابي-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-رسالته-إلى-باريس-سان-جرمان-1078059208.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, رياضة, منوعات, إيمانويل ماكرون, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي
أخبار العالم الآن, الأخبار, رياضة, منوعات, إيمانويل ماكرون, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي

ماكرون يتعهد بمحاولة الضغط على مبابي للبقاء

17:03 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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أجاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سؤال من أحد مشجعي باريس سان جيرمان حول مستقبل كيليان مبابي.
وإيمانويل ماكرون هو عاشق لكرة القدم قبل أن يكون من محبي أولمبيك مارسيليا، وكان قد شارك بالفعل في ربيع عام 2022، لإقناع كيليان مبابي بالبقاء في باريس سان جيرمان، وفق موقع madeinfoot.
وردا على سؤال من أحد مشجعي باريس سان جيرمان، أكد ماكرون أنه سينظر في مستقبل كيليان مبابي (24 عاما)، الذي لا يريد تمديد عقده حتى عام 2025.
وقال ماكرون: "ليس لدي علم إن كان سيبقى أم لا، لكني سأضغط من أجل بقائه في باريس سان جيرمان"، مضيفا: "لست متأكدًا من أن هذا الضغط سيعمل مرة أخرى".
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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"أخبرتهم أنني لن أمدد عقدي"... مبابي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالته إلى باريس سان جرمان
أمس, 12:47 GMT
وأمس الثلاثاء، أعلن نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، رسميا، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.
وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".
وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مُسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد كشفت، في وقت سابق اليوم، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة النادي الباريسي، في وقت سابق أول أمس الاثنين.
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
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صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
أمس, 07:57 GMT
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
ومدد مبابي عام 2018، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
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