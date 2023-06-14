عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230614/مبابي-سعيد-بالبقاء-في-باريس-سان-جيرمان-الموسم-المقبل-ولكن-هناك-بعض-العيوب-1078083076.html
مبابي: سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل ولكن هناك بعض العيوب
مبابي: سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل ولكن هناك بعض العيوب
نفى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، "طلبه الرحيل عن الفريق الفرنسي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني". 14.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-14T08:34+0000
2023-06-14T08:34+0000
مجتمع
أخبار فرنسا
نادي باريس سان جيرمان
أخبار نادي ريال مدريد
كيليان مبابي
منوعات
رياضة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/51/1043305168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3ede90ac2c58ed657404812690567d5.jpg
وقال مبابي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لقد أخبرت النادي أنني لن أقوم بتفعيل خيار تجديد عقدي، نحن لم نتفاوض أبدا بشأن هذا الأمر، أنا سعيد بالاستمرار هنا العام المقبل".وأضاف: "أريد أن أفوز، لكن في باريس سان جيرمان هناك بعض العيوب".وأعرب مبابي، عن دهشته واستيائه من سعادة البعض بخروج ليو ميسي من باريس، قائلا: "لم أفهم على الإطلاق ما سبب ارتياح بعض الناس لرحيله.. ميسي لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا".وكان نجم فريق باريس سان جيرمان أعلن، أمس الثلاثاء، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".وكشف وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html
https://sputnikarabic.ae/20230613/أخبرتهم-أنني-لن-أمدد-عقدي-مبابي-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-رسالته-إلى-باريس-سان-جرمان-1078059208.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104330/51/1043305168_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_3bfd34d3ef72b497c110e285b9ca9b2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار فرنسا , نادي باريس سان جيرمان, أخبار نادي ريال مدريد, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار

مبابي: سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل ولكن هناك بعض العيوب

08:34 GMT 14.06.2023
© AFP 2023 / MARTIN BUREAUلاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي
لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
© AFP 2023 / MARTIN BUREAU
تابعنا عبرTelegram
نفى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، "طلبه الرحيل عن الفريق الفرنسي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني".
وقال مبابي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لقد أخبرت النادي أنني لن أقوم بتفعيل خيار تجديد عقدي، نحن لم نتفاوض أبدا بشأن هذا الأمر، أنا سعيد بالاستمرار هنا العام المقبل".
وأضاف: "أريد أن أفوز، لكن في باريس سان جيرمان هناك بعض العيوب".
المهاجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مجتمع
صحيفة: مبابي يبلغ باريس سان جيرمان برحيله عن الفريق في 2024
أمس, 07:57 GMT
وأعرب مبابي، عن دهشته واستيائه من سعادة البعض بخروج ليو ميسي من باريس، قائلا: "لم أفهم على الإطلاق ما سبب ارتياح بعض الناس لرحيله.. ميسي لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا".
وكان نجم فريق باريس سان جيرمان أعلن، أمس الثلاثاء، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.
وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".
وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".
وكشف وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".
وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2023
مجتمع
"أخبرتهم أنني لن أمدد عقدي"... مبابي يكشف لأول مرة تفاصيل رسالته إلى باريس سان جرمان
أمس, 12:47 GMT
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
БТР сопровождения и тяжёлая огнемётная система ТОС-1А Солнцепек ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:32 GMTПоврежденный памятник в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 14:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала