https://sputnikarabic.ae/20230614/مبابي-سعيد-بالبقاء-في-باريس-سان-جيرمان-الموسم-المقبل-ولكن-هناك-بعض-العيوب-1078083076.html

مبابي: سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل ولكن هناك بعض العيوب

مبابي: سعيد بالبقاء في باريس سان جيرمان الموسم المقبل ولكن هناك بعض العيوب

نفى مهاجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جرمان كيليان مبابي، اليوم الأربعاء، "طلبه الرحيل عن الفريق الفرنسي أو الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني". 14.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-14T08:34+0000

2023-06-14T08:34+0000

2023-06-14T08:34+0000

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وقال مبابي، في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "لقد أخبرت النادي أنني لن أقوم بتفعيل خيار تجديد عقدي، نحن لم نتفاوض أبدا بشأن هذا الأمر، أنا سعيد بالاستمرار هنا العام المقبل".وأضاف: "أريد أن أفوز، لكن في باريس سان جيرمان هناك بعض العيوب".وأعرب مبابي، عن دهشته واستيائه من سعادة البعض بخروج ليو ميسي من باريس، قائلا: "لم أفهم على الإطلاق ما سبب ارتياح بعض الناس لرحيله.. ميسي لم ينل الاحترام الذي يستحقه في فرنسا".وكان نجم فريق باريس سان جيرمان أعلن، أمس الثلاثاء، عدم تجديد عقده مع الفريق الفرنسي لفترة أخرى.وقال مبابي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم إخبار الإدارة منذ 15 يوليو/ تموز 2022، بقراره بعدم تجديد عقده بعد عام 2024".وأضاف نجم منتخب فرنسا أن "الرسالة التي أُرسلت أمس هي فقط للتأكيد على ما تم أخبارهم به مسبقا"، متابعًا: "لم أقم مطلقًا بمناقشة التجديد مع باريس سان جيرمان".وكشف وسائل إعلام فرنسية، في وقت سابق، أن "المهاجم الفرنسي كيليان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2024".وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، بأن "مبابي رفض رسميا، تمديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان حتى يونيو/ حزيران 2025"، مشيرةً إلى أن مبابي كان واضحا في الخطاب الرسمي الذي أرسله إلى إدارة نادي الباريسي في وقت سابق أمس الاثنين.وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "خطاب مبابي إلى باريس سان جيرمان تضمن رفضا قاطعا لتفعيل خيار تمديد العقد حتى عام 2025، تحت أي ظرف من الظروف".وكانت تقارير إعلامية قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".ومدد بطل العالم عام 2018 والوصيف في العام الماضي، عقده مع فريق العاصمة الفرنسية حتى عام 2024، مع إمكانية تمديده لسنة إضافية.

https://sputnikarabic.ae/20230613/صحيفة-مبابي-يبلغ-باريس-سان-جيرمان-برحيله-عن-الفريق-في-2024-1078044684.html

https://sputnikarabic.ae/20230613/أخبرتهم-أنني-لن-أمدد-عقدي-مبابي-يكشف-لأول-مرة-تفاصيل-رسالته-إلى-باريس-سان-جرمان-1078059208.html

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