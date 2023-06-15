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https://sputnikarabic.ae/20230615/أهلي-جدة-السعودي-يتقدم-بعرض-رسمي-للتعاقد-مع-الجزائري-رياض-محرز-1078135797.html
أهلي جدة السعودي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز
أهلي جدة السعودي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز
كشفت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن "أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي". 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T10:29+0000
2023-06-15T10:29+0000
مجتمع
السعودية
أخبار السعودية اليوم
الجزائر
رياض محرز
رياضة
منوعات
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وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": إن "أهلي جدة السعودي قدم عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز"، مضيفا أن "المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، نافيا دخول الاتحاد في السباق".واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: بالقول إن مانشستر سيتي سيطلب رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين".وكانت وسائل إعلام غربية أفادت الأسبوع الماضي، بقيام رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، بالسفر إلى العاصمة لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع الجزائري رياض محرز.وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.وأشار المصدر إلى أن مالك نادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، سافر إلى لندن لتأمين الصفقة مع النجم الجزائري، خاصة بعد أن حسم نادي الاتحاد السعودي أخيرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, رياض محرز , رياضة, منوعات
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر, رياض محرز , رياضة, منوعات

أهلي جدة السعودي يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز

10:29 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Lee Smithرياض محرز
رياض محرز - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Lee Smith
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كشفت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن "أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، خلال الصيف الحالي".
وقال فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": إن "أهلي جدة السعودي قدم عرضا رسميا إلى النجم الجزائري رياض محرز"، مضيفا أن "المفاوضات جارية الآن بين الأهلي واللاعب الجزائري، نافيا دخول الاتحاد في السباق".
واختتم خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا: بالقول إن مانشستر سيتي سيطلب رسوما للسماح برحيل محرز هذا الصيف، ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات قريبا بين الناديين".
وكانت وسائل إعلام غربية أفادت الأسبوع الماضي، بقيام رجل الأعمال السعودي ومالك نادي الأهلي، وليد معاذ، بالسفر إلى العاصمة لندن، بهدف بحث إمكانية التعاقد مع الجزائري رياض محرز.
وبحسب موقع "سي بي إس نيوز"، يقوم النادي بهذه الخطوة في إطار سياسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي تهدف إلى التعاقد مع أبرز نجوم كرة القدم العالميين، وتوزيعهم على أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد.
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وأشار المصدر إلى أن مالك نادي الأهلي السعودي، وليد معاذ، سافر إلى لندن لتأمين الصفقة مع النجم الجزائري، خاصة بعد أن حسم نادي الاتحاد السعودي أخيرا صفقتي كريم بن زيمة ونغولو كانتي، وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو.
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