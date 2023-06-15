https://sputnikarabic.ae/20230615/سوريا-تسعى-بشكل-جاد-للانضمام-إلى-التكتلات-الاقتصادية-العالمية-الجديدة-كبريكس-و-شنغهاي-1078150916.html

سوريا تسعى بشكل جاد للانضمام إلى التكتلات الاقتصادية العالمية الجديدة كبريكس و شنغهاي

سوريا تسعى بشكل جاد للانضمام إلى التكتلات الاقتصادية العالمية الجديدة كبريكس و شنغهاي

أعرب وزير المال السوري، كنعان ياغي، اليوم الخميس، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، عن أهمية مشاركة وفد بلاده في المنتدى الاقتصادي الدولي المقام في سان بطرسبورغ... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T15:08+0000

2023-06-15T15:08+0000

2023-06-15T15:08+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101379/16/1013791620_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_d044272ed22f49df4dd1e77a8cdb90df.jpg

وقال ياغي لـ "سبوتنيك": "إن أهمية مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية في هذا المنتدى الاقتصادي، الذي أصبح حقيقة من أهم المنصات والمنتديات الدولية على المستوى الاقتصادي، والذي يوفر مناخا وفضاء لتبادل الخبرات والأفكار والطروحات والتقييم للنظام الاقتصادي الحالي، الذي أصبح يعاني بشدة وخلق سلسلة من الإشكالات الدولية، وهو بحاجة إلى مراجعة وإعادة نظر في الديناميات الخاصة بالاقتصاد العالمي، يدفع بنا للمشاركة وتبادل الخبرات مع الجانب الروسي والدول المشاركة".وأضاف: "وبالتالي، وجود بلادنا اليوم هنا في هذا المنتدى هو لمشاركة الجميع بالطروحات المقدمة، ونسهم برؤيتنا وقراءتنا للاقتصاد العالمي وإلى أين يجب أن يذهب".وأكد ياغي على عمق العلاقات بين سوريا وروسيا الاتحادية، وقال:المصالح المشتركة بين الأطرافكما أشار ياغي إلى المشاركة الواسعة لعدة دول والدور الفاعل الذي تقوم به مشاركة بلاده في مثل هذه المنتديات، مضيفا:ونوّه وزير المال السوري إلى الرسالة التي أتى بها المنتدى الاقتصادي الدولي هذه السنة، في حق الشعوب في التنمية المستدامة، وقال:المعاملات التجارية بين البلدينكما تحدث ياغي عن آليات لتسوية المعاملات التجارية بين روسيا الاتحادية وسوريا، وقال في حديثه لوكالة "سبوتنيك":وتابع: "وهذا ما دأبت عليه الحكومتين لإيجاد قنوات مصرفية وآليات تسوية نقدية بديلة عن نظام "سويفت" العالمي، لتسوية المدفوعات عبر المصارف، وأيضا نبحث عن وضع آلية مقبولة بين الطرفين، وطبّقت في بعض الدول وموجودة حاليا، وباكستان منذ أول أمس دفعت قيمة أول شحنة نفط روسي باليوان الصيني، وهذه حقيقة تاريخ يجب أن نقف عنده، ومفصل لجهود يمكن أن نقول أنها منذ أكثر من ثلاثة سنوات يجري العمل عليها".الانضمام إلى "بريكس" و"شنغهاي"وقال ياغي لوكالة "سبوتنيك": "هناك فعلا طروحات لتوسيع الشراكات الاقتصادية والمصرفية بين بلدنا وروسيا الاتحادية، ليكون هناك فعلا شراكة حقيقية تصل إلى المستوى السياسي للعلاقات بين البلدين".وأضاف ياغي: "من المخطط كذلك افتتاح بنك "سبيربنك" الروسي في الجمهورية العربية السورية".اقتصاد عالمي متعدد الأقطابوأشار ياغي إلى "المحاولات العالمية للتخلص من القطبية الأحادية، وسوريا تعتزم التقدم بطلب للحصول على عضوية منظمة "شنغهاي" للتعاون، ومجموعة بريكس".عملة احتياطية بديلةونوّه ياغي إلى العلاقة بين عدد المشاركين في المنتدى ورسالته، وقال لـ "سبوتنيك":وتابع: "أصبحنا أكثر وعيا بآلية الحفاظ أو إدارة الاقتصاد العالمي، وأعتقد أننا دخلنا في مرحلة ناجحة بدأت ملامحها بالظهور، وسيكون بلدان العالم الثالث المستفيد من هذا التغير العالمي".واختتم حديثه معنا بأن "سوريا لديها منهج تسير عليه لتعزيز شراكاتنا مع روسيا والصين، ومن باب أولى أن نتوجه شرقا، الحرب حقيقة أثرت على تطوير آليات واندماج سوريا بالتكتلات الاقتصادية، ولكننا نسعى لأن تكون سوريا عضوا فاعلا في منظمة "شنغهاي" ومجموعة "بريكس"، على الرغم من أن الأمر يحتاج إلى فترة من الزمن وبعض الإجراءات".

https://sputnikarabic.ae/20230615/وزير-المالية-السوري-لـسبوتنيك-دمشق-تعتزم-التقدم-بطلب-الانضمام-إلى-بريكس-ومنظمة-شنغهاي-1078142111.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/الجعفري--لدينا-مبادرة-لإنشاء-طريق-الحرير-الخاص-بين-روسيا-وسوريا-1078146037.html

https://sputnikarabic.ae/20230615/الاتحاد-الأوروبي-يكشف-موقفه-من-تطبيع-العلاقات-بين-سوريا-والدول-العربية-وتركيا-1078128592.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, اقتصاد