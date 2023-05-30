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اليابان تصدر إنذارا بغارة جوية على أوكيناوا بعد إطلاق صاروخ كوري شمالي - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230530/سكان-العاصمة-سيئول-يتلقون-إشعارا-جديدا-صفارات-الإنذار-الجوي-دوت-عن-طريق-الخطأ-1077597946.html
سكان العاصمة سيئول يتلقون إشعارا جديدا: صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ
سكان العاصمة سيئول يتلقون إشعارا جديدا: صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ
30.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-30T22:25+0000
2023-05-30T22:25+0000
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252
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رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

سكان العاصمة سيئول يتلقون إشعارا جديدا: صفارات الإنذار الجوي دوت عن طريق الخطأ

22:25 GMT 30.05.2023
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع13:47 GMT
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