https://sputnikarabic.ae/20230615/نتنياهو-حول-عدم-سفره-إلى-أوكرانيا-إنها-رحلة-قطار-طويلة-1078136250.html

نتنياهو حول عدم سفره إلى أوكرانيا: إنها رحلة قطار طويلة

نتنياهو حول عدم سفره إلى أوكرانيا: إنها رحلة قطار طويلة

تهرب بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، من الرد على سؤال يتعلق بعدم سفره إلى أوكرانيا، حتى الآن، رغم سفر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من... 15.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-15T10:42+0000

2023-06-15T10:42+0000

2023-06-15T10:42+0000

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جو بايدن

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ونقل الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين أن تهرب نتنياهو من الرد على هذا السؤال، جاء ضمن أسئلة لبعض أعضاء الكنيست من لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي، في اجتماع مغلق لهم عقد يوم الثلاثاء الماضي.وخلال مناقشة أعضاء اللجنة لبعض القضايا والملفات السياسية، الداخلية والخارجية، سئل نتنياهو عن سبب عدم ذهابه إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، للقاء الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حتى الآن، تهرب من الرد المباشر.وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي تجنب السؤال، مازحًا، أن رحلة القطار إلى كييف طويلة، وهو ما حدا ببعض أعضاء الكنيست الحاضرين لجلسة لجنة الخارجية والأمن، أن ردوا عليه بأن الرئيس الأمريكي بايدن قد ذهب إلى كييف بالقطار.وحاول الموقع الإلكتروني نفسه "واللا" أخذ تعليق من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن المكتب رفض التعليق على الأمر.يشار إلى أنه في العشرين من شهر فبراير/شباط الماضي، كشفت تقارير أمريكية عن أن رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، غير المعلنة، التي أجراها إلى العاصمة الأوكرانية كييف، كانت محاطة بسرية خاصة، وهو ما يعكس المخاوف الأمنية الشديدة.وبحسب ما ورد، فقد تناول بايدن العشاء مع زوجته، جيل بايدن، يوم السبت، الموافق 18 فبراير، في العاصمة الأمريكية واشنطن، ولم يتم رؤيته في الأماكن العامة مرة أخرى، حتى وصوله إلى أوكرانيا صباح الاثنين. وبعد ذلك، غادر بايدن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى بولندا من قاعدة أندروز المشتركة، تحت جنح الظلام، في الساعة 4:15 صباح الأحد، ولم يُسمح للصحفيين على متن الطائرة بحمل أجهزتهم الذكية معهم، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.واستقل بايدن رحلة بالقطار لمدة ساعة من الحدود البولندية للوصول إلى العاصمة الأوكرانية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. وأفاد مصدر مطلع لـ"سي إن إن"، أنه تم عرض مجموعة من الخيارات أمام الرئيس الأمريكي بشأن زيارة أوكرانيا، لكنه قرر أن الرحلة إلى كييف كانت منطقية للغاية، ومع إطلاع بايدن على مدى عدة أشهر على التخطيط لزيارة محتملة، كشف المصدر أن بايدن أعرب مرة واحدة فقط عن قلقه بشأن مخاطر زيارة أوكرانيا، ولكن "كان هذا حول المدى الذي يمكن أن تعرّض فيه زيارته الآخرين للخطر، وليس حول سلامته"، بحسب قوله.ولفتت شبكة "سي إن إن" بأن أوكرانيا منطقة حرب نشطة، حيث لا سيطرة للجيش الأمريكي، مما يجعل زيارة بايدن، مختلفة عن الرحلات الرئاسية السابقة إلى العراق أو أفغانستان.وسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، مع حاشية صغيرة نسبيا، بما في ذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونائب رئيس الأركان، جين أومالي ديلون، والمساعدة الشخصية، آني توماسيني.يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، نفسه سافر إلى واشنطن في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، للقاء بايدن في المكتب البيضاوي، وتحدث إلى جلسة مشتركة للكونغرس، وكانت أول رحلة له خارج أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

https://sputnikarabic.ae/20230220/استقل-قطارا-في-جنح-الليل-كيف-موهت-أمريكا-زيارة-بايدن-السرية-لأوكرانيا؟-1073779865.html

https://sputnikarabic.ae/20230220/ميدفيديف-بايدن-زار-كييف-بعد-حصوله-على-ضمانات-أمنية-1073774417.html

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