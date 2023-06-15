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بعد تأجيل 3 سنوات... "أوبك" تحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسها
بعد تأجيل 3 سنوات... "أوبك" تحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسها
تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيسها، وهي المناسبة التي تم تأجيلها منذ 2020 بسبب جائحة كورونا. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T11:14+0000
2023-06-15T11:14+0000
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وقال أمين عام المنظمة هيثم الغيص، إن الدول المؤسسة لـ "أوبك" قامت بدور تاريخي عندما شاركت في تأسيسها عام 1960، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس.ولفت الغيص إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي قامت "أوبك" على أساسها.وأوضح الأمين العام أن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت أول اجتماع تأسيسي لـ "أوبك" عام 1960.وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك في الاحتفال بهذه المناسبة وزراء النفط والطاقة للدولة الأعضاء في "أوبك" إضافة إلى وزراء من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.يذكر أن الدول الـ 5 التي شاركت في تأسيس "أوبك" هي العراق والكويت وإيران والسعودية وفنزويلا، حيث عقدت أول اجتماع للمنظمة في بغداد عام 1960.
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, العراق, الكويت, السعودية

بعد تأجيل 3 سنوات... "أوبك" تحتفل بالذكرى الـ 60 لتأسيسها

11:14 GMT 15.06.2023
© AP Photo / Lisa Leutnerأوبك
أوبك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Lisa Leutner
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تستعد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للاحتفال بالذكرى الـ 60 لتأسيسها، وهي المناسبة التي تم تأجيلها منذ 2020 بسبب جائحة كورونا.
وقال أمين عام المنظمة هيثم الغيص، إن الدول المؤسسة لـ "أوبك" قامت بدور تاريخي عندما شاركت في تأسيسها عام 1960، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس.
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ولفت الغيص إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ التي قامت "أوبك" على أساسها.
وأوضح الأمين العام أن الاحتفال بهذه المناسبة سيكون في العاصمة العراقية بغداد، التي شهدت أول اجتماع تأسيسي لـ "أوبك" عام 1960.
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وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك في الاحتفال بهذه المناسبة وزراء النفط والطاقة للدولة الأعضاء في "أوبك" إضافة إلى وزراء من الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة.
يذكر أن الدول الـ 5 التي شاركت في تأسيس "أوبك" هي العراق والكويت وإيران والسعودية وفنزويلا، حيث عقدت أول اجتماع للمنظمة في بغداد عام 1960.
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