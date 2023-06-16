https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-31-مرة-خلال-24-ساعة-1078201013.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 31 مرة خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 31 مرة خلال 24 ساعة
قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 168 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في... 16.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-16T23:38+0000
2023-06-16T23:38+0000
2023-06-16T23:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية
قصف مدفعي
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة "تلغرام" أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 31 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".وتعرضت مناطق أربع مدن في الجمهورية للقصف وهي، دونيتسك، غورلوفكا، ماكيفكا، وستاروملينوفكا.وفي اليوم الماضي، تم تسجيل 21 قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230616/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-109-الأوكراني-في-دونيتسك-وتسقط-22-مسيرة--عاجل-1078166625.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
أخبار جمهورية دونيتسك, القوات الأوكرانية, قصف مدفعي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 31 مرة خلال 24 ساعة
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قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 31 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأطلقت 168 قطعة ذخيرة، حسبما أفادت به ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان البعثة على قناة "تلغرام" أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
، أبلغت البعثة عن 31 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية".
وأشار المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في بيانه، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 168 وحدة ذخيرة مختلفة.
وتعرضت مناطق أربع مدن في الجمهورية للقصف وهي، دونيتسك، غورلوفكا، ماكيفكا، وستاروملينوفكا
.
وفي اليوم الماضي، تم تسجيل 21 قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
تقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي، وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفو وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة، وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.