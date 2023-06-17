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https://sputnikarabic.ae/20230617/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-1078224061.html
زلزال يضرب إيران
زلزال يضرب إيران
تعرضت مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال قوي، مساء اليوم السبت. 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T19:08+0000
2023-06-17T19:13+0000
إيران
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.وكان محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية قد أكد أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.وأشار باقر هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.وكانت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، قد تعرضت، في الثالث من الشهر الجاري، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.وشهدت إيران أعنف الزلازل دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230603/زلزال-قوي-يضرب-مدينة-خراسان-شمالي-إيران-1077712978.html
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إيران, أخبار إيران, زلزال, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, زلزال, العالم, الأخبار

زلزال يضرب إيران

19:08 GMT 17.06.2023 (تم التحديث: 19:13 GMT 17.06.2023)
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023
تداعيات زلزال ضرب شمال غرب إيران، 29 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© AFP 2023 / Soheil Faraji/ISNA
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تعرضت مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال قوي، مساء اليوم السبت.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.
تداعيات زلزال قوي ضرب محافظة هرمزغان جنوب إيران، 2 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2023
زلزال قوي يضرب مدينة خراسان شمالي إيران
3 يونيو, 20:53 GMT
وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.
وكان محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية قد أكد أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.
وأشار باقر هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.
وكانت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، قد تعرضت، في الثالث من الشهر الجاري، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.
وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
وشهدت إيران أعنف الزلازل دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
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