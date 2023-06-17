https://sputnikarabic.ae/20230617/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-1078224061.html

زلزال يضرب إيران

زلزال يضرب إيران

تعرضت مدينة خوي بشمال محافظة أذربيجان الغربية، الواقعة شمال غربي إيران إلى زلزال قوي، مساء اليوم السبت. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T19:08+0000

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، أن زلزال مدينة خوي بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.وأكد المرصد الإيراني أن حادثة الزلزال بمدينة خوي وقعت عند الساعة الرابعة و43 ثانية، عصر اليوم السبت، محددا بؤرة الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 44.9 والطول الشرقي 38.51 درجة.وكان محمد باقر هنربز، المدير العام لهيئة الطوارئ بمحافظة أذربيجان الشرقية قد أكد أن أهالي مدينة تبريز في مركز المحافظة قد شعروا بهزات الزلزال الذي ضرب مدينة خوي اليوم.وأشار باقر هنربز إلى أن هذا الحادث لم يسجل أي خسائر بشرية أو مادية رغم هزاته الشديدة التي وصلت المحافظة، منوها إلى أن فرق الإنقاذ والإغاثة توجهت إلى موقع الحدث، فور وقوعه.وكانت مدينة شوقان بمحافظة خراسان، شمالي إيران، قد تعرضت، في الثالث من الشهر الجاري، إلى زلزال قوي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر.وذكرت أن مدير هيئة الطوارئ بمحافظة خراسان الشمالية، غلام رضا شفيق، لم يشر إلى أن الزلزال قد تسبب في وقوع خسائر بشرية، مؤكدا أن زلزال شوقان لم يسجل أي أضرار بالأرواح أو الممتلكات.وشهدت إيران أعنف الزلازل دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.

https://sputnikarabic.ae/20230603/زلزال-قوي-يضرب-مدينة-خراسان-شمالي-إيران-1077712978.html

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