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ТОС-1А Солнцепек в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230617/سالدو-الأفضل-إنشاء-إقليم-فيدرالي-واحد-للمناطق-الجديدة-في-روسيا-الاتحادية-1078201416.html
سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية
سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية
يرى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه يجب إنشاء إقليم فيدرالي واحد جديد للمناطق الروسية التي انضمت إلى روسيا ( مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه،... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T00:53+0000
2023-06-17T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "هناك العديد من الخيارات لتطوير الهيكل التنظيمي (للمناطق الجديدة)، والذي يعتمد بالفعل بالكامل على تشريعات روسيا الاتحادية".هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-موسكو-تسعى-لإدانة-نظام-كييف-بسبب-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية---عاجل-1077924995.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية

00:53 GMT 17.06.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد توقيع اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية لجمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون في قاعة غورغيفسكي بقصر الكرملين الكبير. في هذا اليوم، قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دخول أربعة مواضيع جديدة إلى روسيا. من اليسار: رئيس إدارة منطقة خيرسون فلاديمير سالدو ورئيس إدارة منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي. من اليمين إلى اليسار: رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باشنيك، ورئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين. 30 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يرى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه يجب إنشاء إقليم فيدرالي واحد جديد للمناطق الروسية التي انضمت إلى روسيا ( مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان).
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "هناك العديد من الخيارات لتطوير الهيكل التنظيمي (للمناطق الجديدة)، والذي يعتمد بالفعل بالكامل على تشريعات روسيا الاتحادية".
وأضاف، "في رأيي، بالطبع، قد يكون من المستحسن في المستقبل، إذا حكمنا انطلاقا من اللوجيستيات، وقرب التواصل، وتشريع النظام (الاقتصادي) الخاص، الذي سيتم فرضه الآن، إنشاء إقليم جديدة، لكن القرار سيُتخذ من قبل الرئيس والحكومة".
هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: نظام كييف يجب أن يتحمل مسؤولية تدمير محطة كاخوفسكايا
9 يونيو, 08:23 GMT
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
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