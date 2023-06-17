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سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية
سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية
يرى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه يجب إنشاء إقليم فيدرالي واحد جديد للمناطق الروسية التي انضمت إلى روسيا ( مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه،... 17.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-17T00:53+0000
2023-06-17T00:53+0000
2023-06-17T00:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "هناك العديد من الخيارات لتطوير الهيكل التنظيمي (للمناطق الجديدة)، والذي يعتمد بالفعل بالكامل على تشريعات روسيا الاتحادية".هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230609/الخارجية-الروسية-موسكو-تسعى-لإدانة-نظام-كييف-بسبب-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-الكهرومائية---عاجل-1077924995.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية
سالدو: الأفضل إنشاء إقليم فيدرالي واحد للمناطق الجديدة في روسيا الاتحادية
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يرى القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أنه يجب إنشاء إقليم فيدرالي واحد جديد للمناطق الروسية التي انضمت إلى روسيا ( مقاطعتا خيرسون وزابوروجيه، وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان).
سان بطرسبرغ - سبوتنيك. وقال سالدو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، "هناك العديد من الخيارات لتطوير الهيكل التنظيمي (للمناطق الجديدة)، والذي يعتمد بالفعل بالكامل على تشريعات روسيا الاتحادية
".
وأضاف، "في رأيي، بالطبع، قد يكون من المستحسن في المستقبل، إذا حكمنا انطلاقا من اللوجيستيات، وقرب التواصل، وتشريع النظام (الاقتصادي) الخاص، الذي سيتم فرضه الآن، إنشاء إقليم جديدة، لكن القرار سيُتخذ من قبل الرئيس والحكومة
".
هذا، وأطلقت روسيا يوم 24 فبراير/شباط 2022 عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول، قوانين دستورية فيدرالية بشأن انضمام أراضي جديدة لروسيا الاتحادية وتشكيل كيانات جديدة فيها، حيث انضمت إليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون.